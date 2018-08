Wie zerbricht man Spaghetti?

Kurz gefragt.

Warum zerbrechen Spaghetti fast nie in zwei, sondern in mehr Teile? Darüber grübelte schon der legendäre Physiker Richard Feynman. Die Erklärung: Biegt man die Nudeln bis zum Bruchmoment, pflanzen sich Schwingungen über die ganzen Spaghetti fort. Dieser Snap-back-Effekt verursacht Brüche an mehreren Stellen. Nun ersannen Physiker eine Methode, die Teigwaren sauber entzweizuknacken: Gelingt es, die Nudeln zunächst gegeneinander zu verdrehen, wird die Energie der beim Bruch entstehenden Vibrationen schnell genug abgeleitet -und der Snapback-Effekt gleichsam ausgetrickst.