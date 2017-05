"Super Nintendo"-Comeback

Reise in die 1990er.

Fans sind schon aus dem Häuschen: Laut Medienberichten soll Nintendo daran arbeiten, seine legendäre Konsole "Super Nintendo" neu herauszubringen. Sie zählte zu den populärsten elektronischen Geräte der 1990er-Jahre mit Spielen wie "Super Mario World","Super Mario Kart","Star Fox","The Legend of Zelda: A Link to the Past". Schon im Vorjahr brachte Nintendo eine Neuauflage der "NES" (Vorgänger des "Super Nintendo") heraus. Der Nachbau der "NES" ist kleiner als die einstige Konsole, und 30 Spiele sind auf dem Gerät vorinstalliert. Wenn Nintendo nun die zweite Konsole (ebenfalls in kleinerer Größe) neu herausbringt, dann vermutlich zum Weihnachtsgeschäft.