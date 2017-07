SV Horn - Ein Fußballclub auf Selbstfindungstrip

Der Drittligist SV Horn peilte mithilfe des nötigen Kleingelds durch den japanischen Großsponsor Honda die Championsleague an – geworden ist daraus die Regionalliga Ost. Der Silberstreifen am Horizont der Waldviertler heißt Carsten Jancker. Mit ihm als neuem Cheftrainer erhofft man sich einen Neuanfang. Alles über den Selbstfindungstrip eines Fußballvereins lesen Sie in der aktuellen Ausgabe im profil.