Palmers, H&M, Attersee & Co.: Waren diese Werbe- und PR-Sujets der letzten Jahre diskriminierend oder wurden sie ein Opfer von zu strikter Political Correctness?

Wir leben in politisch korrekten Zeiten und sollten deshalb gut nachdenken, bevor wir zu reden beginnen. Was darf man noch sagen und was nicht – und warum löst diese Frage so heftige Emotionen aus? Ein profil-Themenschwerpunkt über political correctness.

Im Frühjahr 2019 löste die „New York Times“ mit einer vermeintlich antisemitischen Karikatur von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einen Shitstorm aus. Die Zeitung hat daraufhin beschlossen, ganz auf politische Cartoons zu verzichten. Finden Sie, dass die Aufregung gerechtfertigt war?

2014 sah sich die spanische Bekleidungskette Zara mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert. Ein T-Shirt mit dem Aufdruck „White is the new Black“ sorgte vor allem in den USA, auch vor dem Hintergrund der Demonstrationen gegen Polizeigewalt in Ferguson, Missouri, für große Diskussionen. Die Modekette nahm das T-Shirt aus dem Sortiment. Finden Sie, dass die Aufregung gerechtfertigt war?

Im Januar 2018 sorgte Hennes & Mauritz (H&M) für einen Aufreger. Im britischen Online-Shop der Modekette war ein Bild eines dunkelhäutigen Junge zu sehen, der einen Pullover mit der Aufschrift "Coolest Monkey in the Jungle" (Coolster Affe im Dschungel) trug. Das Netz reagierte empört über diese Model-Wahl, denn das Wort "Affe" ist eine verbreitete, rassistische Beleidigung für schwarze Menschen. Im Anschluss entschuldigte sich H&M, räumte den Fehler ein und versprach Besserung. Finden Sie, dass die Aufregung gerechtfertigt war?

Zu Ostern 2017 musste das österreichische Traditions-Wäschelabel Palmers für ihr "Osterhöschen"-Sujet herbe Kritik einstecken. Das Bild, das sechs Lingerie-Models nur mit Unterwäsche bekleidet am Boden eines verdreckten Raumes zeigte, kam bei vielen NutzerInnen im Internet weniger gut an als erhofft. Das Werbesujet erinnerte viele Beobachter an "Menschenhändler"-Optik - so meldeten sich unter anderem PULS4-Infochefin Corinna Milborn und Falter-Journalistin Nina Horaczek kritisch zu Wort. Palmers reagierte mit einem kurzen Statement, dass sich "über Geschmack bekanntlich vortrefflich streiten" ließe. Finden Sie, dass die Aufregung gerechtfertigt war?

Einen echten Fehlgriff leistete sich vor 2 Jahren auch die Unilever-Kosmetikmarke Dove mit einem ihrer Werbesujets. Eine schwarze Frau verwandelte sich auf dem Bild nach Anwendung des Produktes in eine weiße. Für die geschmacklose Idee hagelte es im Internet massive Kritik und Boykottaufrufe. Finden Sie, dass die Aufregung gerechtfertigt war?

Mit einem Werbespot, in dem eine asiatische Frau glücklich an der verschwitzten Unterwäsche eines weißen Hobby-Gärtners schnüffelt, hat sich die deutsche Baumarkt-Kette Hornbach 2019 in Südkorea Ärger eingehandelt. In sozialen Online-Netzwerken warfen aufgebrachte Nutzer Hornbach vor, Stereotype von asiatischen Frauen zu verbreiten. Finden Sie, dass die Aufregung gerechtfertigt war?

US-Reality-Star Kim Kardashian sorgte mit ihrer Unterwäschemarke für Ärger in Japan: Kardashian verkaufte die Unterwäsche unter dem Markennamen „Kimono“. Zahlreiche Japaner empfanden den Namen, der in Japan seit Jahrhunderten für ein traditionelles Kleidungsstück steht, als respektlos und kritisierten den Reality-Star unter dem Hashtag #KimOhNo. Finden Sie, dass die Aufregung gerechtfertigt war?

Nach Rassismusvorwürfen hat das italienische Modehaus Gucci Anfang des Jahres einen schwarzen Rollkragenpullover aus dem Sortiment genommen. Der Rollkragenpullover „Balaclava“ (Kostenpunkt: 890 Dollar), verziert mit roten Lippen stelle „Blackfacing“ (wenn sich jemand dunkel schminkt, um einen Schwarzen darzustellen) dar, so die Kritik. Finden Sie, dass die Aufregung gerechtfertigt war?

Für Aufsehen und Kritik sorgte das Plakat für den FIS-Alpinskiweltcup der Damen am 28./29. Dezember 2018 auf dem Semmering. Grund: das traditionell seit 1996 vom Künstler Christian Ludwig Attersee für die Semmering-Rennen gefertigte Poster zeigte u.a. eine nackte Skifahrerin. Das Sujet wurde schließlich aus allen Medien entfernt. Finden Sie, dass die Aufregung gerechtfertigt war?

Der weltberühmte US-amerikanische Modedesigner Marc Jacobs ließ bei der Präsentation seiner Frühling/Sommer-Kollektion 2017 die Models mit künstlichen Dreadlocks über den Laufsteg den New Yorker Fashion Week laufebn. Weil jedoch Dreadlocks ein ursprünglich nicht-westlicher Frisurenstil sind – man findet ihn bei Rastafari, bei Afro-Amerikanern, in Afrika, Indien, Jamaika – die meisten Marc-Jacob-Models jedoch weiße Hautfarbe hatten, brach ein Shitstorm der Entrüstung über den Designer herein. Der Vorwurf: Jacobs habe sich dreist der „kulturellen Aneignung“ schuldig gemacht. Finden Sie, dass die Aufregung gerechtfertigt war?