Was halten Sie vom offiziellen WM-Song?

Ist "Live It Up" ein würdiger Soundtrack zum Großereignis in Russland?

Die offizielle WM-Hymne der FIFA zur Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft trägt den Titel "Live It Up". Der Song ist eine Zusammenarbeit von Nicky Jam (37, "El Perdon"), der Sängerin Era Istrefi ("Bon Bon") - und Will Smith (49).

Gemeinsam werden die drei Künstler das Lied beim WM-Finale in Moskau am 15. Juli aufführen. Produziert wurde "Live It Up" von Star-DJ Diplo (39). Der aus Boston stammende Reggaeton-Sänger mit dem bürgerlichen Namen Nick Rivera Caminero sagte in einer Pressemitteilung: "Nicht viele Künstler haben das Privileg, an so etwas teilhaben zu können."

Live It Up (Official Video) - Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi (2018 FIFA World Cup Russia) © Video: NickyJamTV