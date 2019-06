Béla Tarrs "Missing People" bei den Wiener Festwochen

Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Doch die makellose Oberfläche zeigt nur eine Seite.

Viele Bewohner Wiens sind durch Armut und gesellschaftliche Hierarchien unsichtbar. In "Missing People" gibt der ungarische Regisseur Béla Tarr ihnen Sichtbarkeit zurück. Tarr kommt laut seinem Regiekollegen Gus Van Sant dem tatsächlichen Rhythmus des Lebens so nahe wie kaum ein anderer Filmemacher. So auch in seinem neuesten Projekt, für das er nach einer langen Schaffenspause erstmals wieder Regie führt.

Béla Tarr über Missing People © Video: Wiener Festwochen

In ein paar wenigen Einstellungen zeigt Tarr genau jene unsichtbaren Menschen an einem Ort, zu dem sie sonst wohl keinen Zugang haben. Präsentiert wird das so entstandene Werk, das sich an der Schnittstelle von Film, Installation und Performance bewegt, am Drehort selbst. Das Publikum ist dort unter sich. Von den Protagonisten und Protagonistinnen bleiben nur Spuren.

Termine

Do, 13. Juni, 18.00 Uhr, 21.00 Uhr

Fr, 14. Juni, 18.00 Uhr, 21.00 Uhr

Sa, 15. Juni, 18.00 Uhr, 21.00 Uhr

So, 16. Juni, 18.00 Uhr, 21.00 Uhr

Ort

Halle E im MuseumsQuartier

Museumsplatz 1, 1070 Wien

Preise

Euro 20,-

Dauer

95 Min. + anschließende Ausstellung

Augustin

Am 15. Juni können beide Vorstellungen von Missing People von Béla Tarr gegen Vorlage einer aktuellen Ausgabe der Wiener Straßenzeitung Augustin bei freiem Eintritt besucht werden. Karten sind nach Verfügbarkeit am 15. Juni jeweils an der Abendkasse im Foyer der Halle E+G im MuseumsQuartier erhältlich.