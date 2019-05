Bundeskanzleramt: Eklat um Filmbeirat

Causa um die Filmgremien im Bundeskanzleramt: Droht die Reprovinzialisierung der Kinolandschaft?

Weit über 2000 Unterschriften kamen allein in den ersten drei Tagen zusammen, nachdem die IG Filmkultur einen offenen Brief an Kulturminister Gernot Blümel übersandt hatte. Thema: die Neubesetzung der Expertengremien in der Abteilung II/3 des Bundeskanzleramts (BKA), zuständig für die Förderung „innovativer Projekte im Bereich des Spiel-, Dokumentar-, Animations- und Experimentalfilms“. Denn Blümels Entscheidung, für die Filmbeiräte im BKA Menschen ohne jede Erfahrung mit experimentellen Filmformaten zu verpflichten, stieß auf Irritation. Auf dem Spiel steht der international erstklassige Ruf der

österreichischen Avantgarde.

Umbau in Richtung TV-Kommerzialismus?

Über den Kopf seiner Abteilungsleiterin Barbara Fränzen hinweg wählte Blümel für beide Beiräte Menschen, die in dem Feld, in dem sie nun mehrere Jahre lang Förderungsempfehlungen aussprechen sollen, keinerlei Expertise haben. Der Produzent Oliver Auspitz hat sein Geld mit Serien wie „Schnell ermittelt“ und Boulevardkino wie „Anna Fucking Molnar“ verdient. Der Schauspieler Hannes Fretzer, der als Regisseur dilettantischer Kurzfilme bislang unter jedem Radar geblieben ist, und der primär Mainstream herstellende Produzent Alexander Glehr flankieren ihn. So bleiben vom alten Filmbeirat nur Barbara Kaufmann und Dariusz Krzeczek; sie sind nun in der Minderheit. Mit dem schauspielenden Kurz-Unterstützer Serge Falck und dem Musicalautor Peter Hofbauer hat man auch den Festivalbeirat nicht kompetenter besetzt. Droht der Umbau der Filmförderung in Richtung TV-Kommerzialismus? Eine profil-Anfrage zur Causa wollte das Ministerbüro bis Redaktionsschluss nicht beantworten.