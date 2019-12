Kulturtipp: Musikfestival "Kick Jazz" im Wiener Porgy & Bess

Am 9. und 10. Dezember versammelt das Porgy & Bess einige der vielversprechendsten Jazzformationen aus Österreich auf seiner Bühne in der Wiener Innenstadt.

In den vergangenen Jahren hat sich einer rege, vielfältige und innovative Jazz- und Weltmusikszene in Österreich etabliert. Einige ihrer spannendsten Protagonisten treten nun zwei Tage lang im Rahmen des Festivals "Kick Jazz", das heuer seine 4.Ausgabe feiert.

Sketchbook Quartet - Ashley © Video: Sketchbook Quartet

Den Auftakt macht am 9. Dezember das Sketchbook Quartet , gefolgt von der Cellistin Sophie Abraham (Foto) und dem steirischen Duo Tubonika . Am zweiten Festivaltag stehen das Duo Sain Mus , Maja Osojnik und Matija Schellander mit ihrem Projekt Rdeča Raketa und das österreichisch-polnische Jazzvierergespann Purple is the Color auf dem Programm.

Rdeca Raketa © Video: marufura

Montag, 9. Dezember 2019, 20:30 Uhr

Sketchbook Quartet

Sophie Abraham

Tubonika

Dienstag, 10. Dezember 2019, 20:30 Uhr

Sain Mus

Rdeča Raketa

Purple is the Color

Porgy & Bess

Riemergasse 1

1010 Wien