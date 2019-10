Peter Handke, Nobelpreisträger

Filmemacher Wim Wenders über seinen Freund Peter Handke.

Wer sonst?

Wer sonst hat die Sprache so ernst genommen

als seine Lebensaufgabe?

Wer sonst hat sie uns dabei immer

als unser Eigenstes ans Herz gelegt?

Wer sonst hat das Gewicht der Welt getragen

mit nichts als dem Vertrauen in die Worte?

Wer sonst ist sich selbst so treu geblieben,

mit jedem neuen Buch, und hat dabei so viel gewagt?

Wer sonst hat uns Natur so liebevoll beschrieben

daß wir sie mit neuen Augen sehen konnten?

Wer sonst als Du, Peter?

Wann habe ich mich je für einen anderen so gefreut

als heute für Dich!

Dein Wim