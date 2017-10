Aktuelle Konzerte: Fleet Foxes, Andreas Spechtl, Mark Lanegan

Fleet Foxes, Andreas Spechtl und Mark Lanegan: profil unerhört empfiehlt aktuelle Konzerthighlights.

1.11. Andreas Spechtl & Saba Alizadeh – Rhiz, Wien

Musik für Kopfweltenbummler: Eingespielt hat Andreas Spechtl (Ja, Panik) sein neuestes Album in der iranischen 12-Millionen-Metropole Teheran. „Thinking about Tomorrow, and how to build it“ darf daher nicht nur als Seelentherapie des grüblerischen Künstlers verstanden werden, es stellt zudem ein unerhörtes Klangspektakel dar. Spechtl schichtet Klänge und Samples zu einem Mosaik, das er je nach Stimmungslage variieren kann: persische Perkussions- und Saiteninstrumente werden gesampelt und neu zusammengesetzt. Gemeinsam mit dem iranischen Musiker Saba Alizadeh bringt Spechtl sein aktuelles Projekt jetzt nach Wien.

2.11. Mark Lanegan Band – WUK, Wien

Wenn Mark Lanegan einen guten Tag hat, sind seine Konzerte ein wahres Erlebnis. Hat der 52-jährige Musiker einen schlechten Tag, und davon kann ausgegangen werden, ist ein Abend mit der Mark Lanegan Band immer noch besser, als 99 Prozent aller anderen Konzerte. Die umtriebige Singer-Songwriter-Legende (The Screaming Trees, Queens of the Stone Age), der aus dem nordwesten der USA stammt, wird in Wien sein neues Album „Gargoyle“ vorstellen.

Mark Lanegan - Beehive © Video: YouTube

8.11. Fleet Foxes – Gasometer, Wien

Nach sechsjähriger Schaffenspause musste man befürchten, dass das aktuelle Album des Indiefolk-Kollektivs Fleet Foxes mehr Krampf als große Kunst sein würde. So spart „Crack-Up“ nicht mit geistes-und kulturwissenschaftlichen Verweisen, immerhin hat Singer-Songwriter Robin Pecknold sein Band-Sabbatical für ein Studium verwendet. Das dritte Fleet Foxes-Album darf ruhig als kopflastig beschrieben werden, intuitives Gitarren-Geschrammel findet hier nur in homöopathischen Dosen Platz. Die Band aus Seattle macht Folkmusik, auf die sich ein Gutteil aktueller Popliebhaber zwischen Hipster und Neohippies einigen können.