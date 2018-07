Am Mittwochabend werden in Klagenfurt die 42. Tage der deutschsprachigen Literatur eröffnet. Sieben Autorinnen und sieben Autoren treten heuer an. Die Preisverleihung erfolgt am Sonntag.

Bleiben Sie mit dem Live-Blog zum Bachmann-Preis 2018 ständig auf dem Laufenden.