Neue Alben von Ebow („Komplexität“) und Mynth („Parallels“), Musik aus München, Wien und dazwischen. profil unerhört bespricht die Alben der Woche.

Mynth: Parallels (Seayou Records)

„I don’t do black / I paint wiht colors only“ singt das Wiener Elektropop-Duo Mynth auf ihrem zweiten Album „Parallels“. Kein Wunder, dass die düstere Grundstimmung des Debütalbums einem leichtfüßigeren Sound gewichen ist. Erdacht und eingespielt haben die Zwillinge Giovanna und Mario die zehn neuen Songs zwischen Berlin und Wien, so spiegelt die zwischen sphärischen Synthieflächen und schleppenden Beats oszillierenden Beats nicht nur die Fernbeziehung einer inneren Zweierbeziehung wider, sondern zeigen, dass es zwischen den beiden Hauptstädten viele Bühnen zu bespielen gibt. Mynth klingt auf „Parallels“ mehr nach einer Band als nach einem Popduo auf Sinnsuche. Musik für jede Gefühlslage, vor allem aber für feine Melancholie und gefühlsintensiven Wutausbruch.

MYNTH - SMOG (official video) © Video: YouTube

Ebow: Komplexität (Problembär)

Will man das Jahr 2017 in ein Wort packen, ist „Komplexität“ wohl der Albumtitel des Jahres. So wandert das neue Werk der Münchner Rapperin Ebow nicht nur zwischen politischem Rap und persönlichen Reflektionen, sondern hat für jede Stimmung auch den passenden Beat vorrätig. Den neben sozialkritischen Texten darf die nicht zu kurz kommen. Für Künstlerinnen wie die Deutschtürkin Ebru Düzgün alias Ebow, die auch in Wien lebt, ist eine Haltung nicht nur eine Möglichkeit von vielen, sondern zentrale Antriebskraft. Ebow setzt die musikalische Klinge dort an, wo es der Gesellschaft noch immer weh tut: „Wenn ich will, trag ich ein Kopftuch“, singt sie im zentralen Song „Punami Power“. Und weiter: „Diese Kanakin sieht zu gut aus, ist zu gebildet, das sprengt eure Kästen muslimischer Frauen.“ Alles ist kompliziert, wissen wir, die 13 Songs auf „Komplexität“ geben dem Leben in Deutschland und Österreich ein Bild. Wer von sich selbst behauptet, sie sei die „Frida Kahlo der Straßen“, muss ein guter Mensch sein.

EBOW - PUNANI POWER / BAD LAN (official video) © Video: YouTube

Diese Woche in der unerhört-Playlist:

Charlotte Gainsbourg: Rest (Warner)

La Sabotage: Rabengasse (Fettkakao)

John Maus: Screen Memories (Domino)

Sisters: Wait Don’t Wait (Rola Music)

Liima: 1982 (City Slang)