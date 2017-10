Neue Alben: Ibeyi – "Ash"

Die kubanischen Zwillinge Ibeyi überzeugen mit ihrem zweiten Album auf fast ganzer Linie und schaffen einen Ausgleich zwischen düsterem Soul und Mainstream- Beats. profil unerhört bespricht die Alben der Woche.

Wo über Kuba gesprochen wird, ist die Musik nicht fern. Großen Anteil am großen

musikalischen Vermächtnis des Landes hat vor allem der “Buena Vista Social Club”.

Ursprünglich bloß der Titel eines Albums der beiden kubanischen Musiker Ry Cooder

und Juan de Marcos González, später ein Musikerkollektiv und Kubas größter

musikalischer Exportschlager. Als González 2006 starb, hinterließ er nicht nur ein

beindruckendes musisches Erbe, sondern auch seine damals elf Jahre alten

Zwillingstöchter Naomi und Lisa-Kaindé Díaz.

Afrikanische Wurzeln und Frida Kahlo

Seit 2013 veröffentlichen diese unter dem Namen Ibeyi ihre eigenen Werke. Neben

der Musik ihres Vaters finden sie dabei in der Sprache und Kultur der Yoruba, eines

westafrikanischen Volkes, das in Sklavenschiffe gepfercht in das südamerikanische

Land gebracht wurde, Inspiration. Die Verlorenheit und Trauer, der ihrer Heimat

entrissenen Afrikaner, findet sich in der Musik der Zwillinge, die ihre Songs selbst

sehr treffend als “Doom Soul” bezeichnen, als fortlaufendes Motiv wieder.

Instrumental über weite Teile nur von leichten Percussions umrahmt, hat der Gesang

der Kubanerinnen viel Platz sich zu entfalten und aufzugehen.



Ibeyi - Deathless feat. Kamasi Washington © Video: Ibeyi

Wo es den Stimmen an Fülle fehlt, wird das durch experimentierfreudige

Verzierungen ausgewogen. Dadurch erhält der düstere Soul-Pop eine leicht

chaotische, ja fast spontane Note. Wirklich gute Arbeit haben die Schwestern aber

vor allem bei ihren Texten geleistet. So finden sich auf “Ash” wortstarke Statements

gegen den Missbrauch von Frauen, Einspielungen einer Rede Michelle Obamas und

Auszüge aus dem Tagebuch von Frida Kahlo wieder.



Fazit

Produktion und Arrangement sind über weite Linien überzeugend, wohl vor allem

durch die geringfügige aber klare Abgrenzung zum Mainstream. Die Bässe sind

stark, aber nicht einnehmend, die Stimmen hier und da fast ein wenig zu dünn, was

im Mix wiederum gut aufgeht. Ibeyi erschaffen so eine durch und durch düstere

Atmosphäre, die durch beinahe einwandfreies Arrangement ergänzt, einen tragisch-

romantischen Unterton erhält.