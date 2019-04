Neue Alben: Sunn O))) - "Life Metal"

Großes Staunen: Das neue Album der US-amerikanischen Drone-Neudenker Sunn O))).

Wer das Leben in erster Linie als einzig großes Gefühlschaos wahrnimmt, weiß, dass man innere Ruhe am besten in lautstarken Soundfragmenten findet. Im Grenzland zwischen Endlos-Drone und Ewigkeit lässt „Life Metal“, das neue Album der Drone-Feingeister Sunn O))), eine sagenhaft, ja beispiellos meditative bis reinigende Wirkung entstehen. Dabei sind die vier neuen Intensitätsmonolithen, alle zwischen elf und 25 Minuten lang, erbauende Selbstfindungstrips.

Um von Liebe, Sehnsucht, Leidenschaft und Verlust zu erzählen, schichten Stephen O’Malley und Greg Anderson ihre Gitarren, den Bass, das statische Verstärker-Brummen und die elfenhafte Stimme der isländischen Cellistin Hildur Guðnadóttir minutenlang zwiebelartig über- und untereinander. Der innere Frieden stellt sich während dieser Drone-Messe beim Hörer wie von selbst ein. Der Puls verlangsamt sich, die Gedanken werden leicht. Zurück bleibt nur großes Staunen.

Sunn O))): Life Metal (Southern Lord)

SUNN O))) - Troubled Air © Video: YouTube

Cover-Artwork: Sunn O))) - "Life Metal" © Southern Lord

Diese Woche in der unerhört-Playlist:

Helado Negro: This Is How You Smile

Big Thief: Cattails (Song)

Vampire Weekend: (Song)

MOTSA: No Fear feat. David Österle (Song)

Nicole Jaey: Breeze (Song)

Jenny Lewis: Red Bull & Hennessy (Song)

Sharon Van Etten: Remind Me Tomorrow

Deafheaven: Black Brick(Song)

Die Heiterkeit: Was passiert ist

Iv/An: Sloboda Kretanja / Umorna Lica

Funeral Chic: Superstition

Lonnie Holley: MITH

Lesen Sie weiters:

Herbert Grönemeyer im Interview: "Ich bin ja nicht Angestellter meiner Fans"

Neues Album von Soap&Skin: Am Wahnsinn vorbei

Sänger Tom Neuwirth alias Conchita über mühselige Gesangsstunden, das Album „From Vienna with Love“ und die Frage, wann ein Mann ein richtiger Kerl ist.

Das neue Album der Berliner Band Element of Crime: "Schafe, Monster und Mäuse".

Christina Stürmer im Interview: "Auch im Weinviertel gibt es Internet und Zeitungen"