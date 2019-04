Paenda im Video-Interview

Die österreichische Elektropop-Musikerin Paenda vertritt Österreich beim Song Contest in Tel Aviv. Im Interview spricht Sie über das Leiden in der Kunst, Selbstfindung und ihr neues Album "Evolution II".

Ein ausführliches Porträt über Paenda lesen Sie im aktuellen profil 18/2019.

Diese Woche in der unerhört-Playlist:

Helado Negro: This Is How You Smile

Big Thief: Cattails (Song)

Rammstein: Radio (Song)

Vampire Weekend: (Song)

MOTSA: No Fear feat. David Österle (Song)

Nicole Jaey: Breeze (Song)

Jenny Lewis: Red Bull & Hennessy (Song)

Sharon Van Etten: Remind Me Tomorrow

Die Heiterkeit: Was passiert ist

Iv/An: Sloboda Kretanja / Umorna Lica

Funeral Chic: Superstition

Lonnie Holley: MITH

