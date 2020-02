Videopremiere: BULBUL - "Going"

Going, going, gone. Aber wann? BULBUL-Videopremiere exklusiv auf profil.at.

Wie geht das eigentlich so mit dem Leben und dem Sterben? Und how is it going mit der Zeit dazwischen? Wie viel hat man eigentlich davon? Forever? Noch ein paar Minuten? Who knows. Also was tun? Die drei Herren von BULBUL meinen dazu auch nach 20 Jahren Bandgeschichte: "I think I really got to get going." Also veröffentlichen sie mit "Going" ein erstes Video für ihr kommendes, achtes Album. Produziert hat es der Bilderbuch-Produzent Zebo Adam , für das Video lässt Andreas Kreimair die Band zwischen spaciger Strandentspannung und entspanntem Lagerhallenspace spielen. Das Leben, die Zeit, die Instrumente zucken hin und her und werden immer schneller. Am Ende heißt es dann schon ganz konkret: "Gotta get going!" Also: Going, going, gone. Aber wann?

Das ganze Album "Kodak Dream" erscheint im April auf Siluh Records. Danach geht's auf die Bühne.

Live

2020-03-27 CZ - Pilsen, Anděl Music Bar

2020-03-28 GER - Berlin, Hintertreffen Festival

2020-04-15 GER - Nürnberg, Z-Bau

2020-04-16 GER - Köln, Sonic Ballroom

2020-04-17 GER - Erfurt, Frau Korte

2020-04-18 GER - Gera, Comma

2020-04-25 AUT - Graz, tba

2020-05-09 GER - München, Strom (+ Friends Of Gas)

2020-05-14 AUT - Wien, Flex (+ Friends Of Gas)

2020-05-15 AUT - Wels, Schlachthof (+ Friends Of Gas)

2020-08-07 AUT - Klagenfurt, Lendart

2020-10-29 AUT - Linz, Stadtwerkstatt

2020-10-30 AUT - Ried, Kik

2020-12-04 AUT - Mödling, Red Box