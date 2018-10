Videopremiere: "Clown" von Melt Downer

Die Wiener Band "Melt Downer" veröffentlicht mit "Clown" ihr zweites Video aus ihrem neuen Album "Alter the Stunt".

Herbstzeit ist Wanderzeit. Also Funktionsjacke überziehen, Wanderschuhe anziehen, Rucksack umschnallen und ab in den nächsten Wald. Das machen auch die vier jungen Frauen im neuen Video "Clown" der Wiener Lo-fi-Band "Melt Downer". Ein schöner Sonntag soll es werden!

Wer ist hier der Clown?

Mit diesen Bildern beginnt das von Gabriel Hayden ("Crush", "Tents") gestaltete Video. Aber die Decke der Zivilisation ist bekanntlich dünn. Nicht nur in der Politik, sondern auch beim Wandern unter Freunden. Aus dem gemütlichen Sonntagausflug wird ein erbitterter Kampf jede gegen jede. Am Ende steht den Freundinnen der Wahnsinn ins Gesicht geschrieben, es wird geschossen und rohes Fleisch verzerrt. William Goldings Roman "Herr der Fliegen" wird hier in knapp vier Minuten verdichtet. Den titelgebenden "Clown" bekommen wir im Video nicht zu sehen. Der Grund ist so einfach wie aktuell: Der Clown sind wir alle - wenn unser freundliches Gesicht im nächsten Moment zur wütenden Fratze wird.

Melt Downer: Alter the Stunt (Rock Is Hell Records/Numavi Records)