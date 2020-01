Videopremiere: "Dans La Forêt (Biscuit Trails)" von Aiko Aiko

Das österreichische Electronica-Duo​ Aiko Aiko veröffentlicht ein Video zu ihrem neuen Song "Dans La Forêt (Biscuit Trails)​", der auch im Spielfilm "HAGER"​ von Regisseur Kevin Kopacka zu hören ist.

Darin interpretieren die zwei Tanz- und Performance-Artists​ Magdalena Chowaniec (AT/PL) und​ Simon Mayer (AT/BE) den Song durch ihr improvisiertes Spiel. Die zwei Performances stehen im Video Seite an Seite - ein Experiment, in dem die Zugänge sowie das Zusammenspiel aus unbewussten Gemeinsamkeiten und Differenzen bei gleicher Ausgangsposition sichtbar werden. Wir Zuseher werden mit einer One-Shot-Kamerafahrt durch die verlassenen Räumlichkeiten geführt, in denen die beiden Performance-Artists​ in symbolhaften Requisiten dem Song ihre Geschichte verleihen.

Das ganze Album von Aiko Aiko erscheint im laufe des Jahres.