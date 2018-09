Videopremiere: "Midnight Sun" von Dramas

Das Wiener Synthpop-Duo Dramas feiert den perfekten Pop-Widerspruch. Die Videopremiere zum Song "Midnight Sun" gibt es exklusiv auf profil.at.

Ohne Tragödien und Komödien wäre das Leben, die Liebe und die Musik nur eine langweilige Aneinanderreihung an farblosen Anekdoten. Die Musik von Viktoria Winter und Mario Wienerroither , die sich kurz Dramas nennen, liegt irgendwo dazwischen. Hymnenhafte Synthieflächen, ruhige Gesangsparts, schwebende Beats zwischen Leichtigkeit und Schwere, zwischen großen Dramen und den kleinen Spielereien.

Das Wiener Synthpop-Duo, das sich 2016 gegründet hat, zeigt sich auf ihrer neuen Single „Midnight Sun“ (das Debütalbum „Nothing Is Permanent“ erscheint am 26.10.) als perfekter Pop-Widerspruch, mischt aktuellen Dreampop mit der melancholischen Stimme Winters, changiert zwischen analogen und digitalen Klängen, lädt zum Träumen aber auch zum Tanzen ein und bleibt dabei stets konsequent uneindeutig.

Dramas gastieren am 27. September live am Waves Vienna Festival.

Das Album "Nothing Is Permanent" erscheint am 26.10. © Fabrique Records

"Nothing Is Permanent" erscheint bei Fabrique Records

