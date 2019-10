Videopremiere: "Forgiveness" von Hayley Reardon

Die junge Songwriterin aus Boston veröffentlicht ihre zweite Single und spielt am Donnerstag in Vorarlberg.

Brillant bewegender Folk/Pop mit lyrischer Tiefe und Seele, so beschreibt das „Performer Magazin“ die Musik der jungen US-Amerikanerin Hayley Reardon. Aufgewachsen in Massachusettes, entwickelte sich ihre Leidenschaft für Erzählungen schon in jungen Jahren, als sie die alte Epiphone ihrer Mutter aufnahm und begann Folk Songs zu schreiben.

HAYLEY REARDON / FORGIVENESS © Video: Video by Joe Angelini

Im März 2019 ist ihre EP "Where I know you" erschienen. Mit "Forgiveness" veröffentlicht die 23-jährige Geschichtenerzählerin ihre zweite Single nach "Everything Else."

10. Oktober

Kulturbühne Ambach

Götzis, Vorarlberg