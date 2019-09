Videopremiere: "Leonie" von Alicia Edelweiss

Alicia Edelweiss schickt uns einen Vorboten für ihr neues Album - und macht uns den Abschied vom Sommer leichter.

Wir müssen es uns leider eingestehen: Der Sommer geht dem Ende zu. Ja, eh, die Sonnenstrahlen wärmen tagsüber noch schön angenehm und ein Anruf bei Freunden, ob sie denn gemeinsam am Wasser abhängen wollen, ruft noch kein Kopfschütteln hervor. Aber insgeheim spüren wir es: Es dauert nicht mehr lange, und die langen kalten dunklen Nächte sind wieder da.

Alicia Edelweiss - Leonie (Official Music Video) © Video: Alicia Edelweiss

Bis es soweit ist, lädt Alicia Edelweiss in ihrem Video zu "Leonie" noch einmal ein, die letzten Sommertage zu genießen. Sie kraxelt auf Bäume, liegt in der Wiese, spaziert im Wasser und umgibt sich mit Wegbegleitern aus Stoff, Fleisch und Blut. Die Hände, die sich dabei um ihren Körper winden, ziehen sich aber auch wieder zurück. Ja, der Herbst kommt! Um die kommende Melancholie jedoch durchzustehen, gibt uns Alicia Edelweiss ihr neues Album mit auf den Weg in die kalte Jahreszeit und verlegt die Party kurzerhand von der Wiese ins Schloß - bis der Sommer wiederkommt: "We shall have a party in our castle with all the freaks and the children and the clowns and the trash eaters."

Alicia Edelweiss: „When I’m enlightened, everything will be better“ erscheint am 6. September bei Medienmanufaktur.

Releasekonzert

Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr

Rabenhof Theater

Rabengasse 3, 1030 Wien

Releasetour

06.09.2019 - Fuzzstock, Klippitztörl

07.09.2019 - Kunsthaus Nexus, Saalfelden

12.09.2019 - Freuraum, Eisenstadt (solo)

13.09.2019 - Take The A Train, Salzburg

14.09.2019 - Apfelgarten, Bildein

21.09.2019 - Alte Schule, Gutau (solo)

28.09.2019 - Alter Schl8hof, Wels

04.10.2019 - Orpheum Extra, Graz

05.10.2019 - Rabenhof Theater, Wien

11.10.2019 - Blackbox, Landestheater Linz

31.10.2019 - Kino im Kesselhaus, Krems

09.11.2019 - Bertholdsaal, Weyer (solo)

30.01.2020 - Milla Club, München

29.02.2020 - Elbphilharmonie, Hamburg