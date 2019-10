Videopremiere: Nikolaj Efendi - Look out for them

Der Musiker Nikolaj Efendi veröffentlicht sein drittes Studioalbum „Vulgo“. Die Videopremiere zum Song "Look out for them" gibt es exklusiv auf profil.at.

Mit „Vulgo“, seinem dritten Studioalbum, kehrt der kärntner-slowenische Musiker Nikolaj Efendi zu seinen Wurzeln zurück. Nach Ausflügen in den Balkan-Pop, mit seiner Zweitband Roy de Roy, wandert Efendi heute musikalisch wieder durch die nebelverhangenen Wälder seiner Vorfahren, singt (betont unromantisiert) über kärntner-slowenische Partisanen und seine persönlichen Konflikte. Betreibt gleichermaßen Innen- und auch Außenschau. Das Konzeptalbum „Vulgo“ klingt dabei nach emotionalen Klangabenteuern (inklusive einer verzerrten Trompete), nach den Bad Seeds und gerne auch nach den Noiseveteranen Swans – bewahrt sich aber stets eine launige Eigenständigkeit. Mit dem neuen Album wird Nikolaj Efendi wieder auf ausgedehnte Tournee gehen.

Nikolaj Efendi: Vulgo

Tourdaten:

19.10. Linz (AT) - Stadtwerkstatt

08.11. Klagenfurt / Celovec (AT) - ((stereo))

09.11. Steyr (AT) - Röda

16.11. Wien (AT) - GrillX

30.01. Senta (SRB) - Zentropia

31.01. Szeged (HUN) - Grand Cafe

01.02. Budapest (HUN) - Robot

02.02. Pecs (HUN) - Nappali

08.02. St.Pölten (AT) - Freiraum

15.02. St.Michael / Šmihel (AT) - Dvorana Rocks

