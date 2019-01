Videopremiere: "Supercharger" von Konea Ra

Das Wiener Elektropop-Duo Konea Ra veröffentlicht ihr drittes Album "Side A". Die Videopremiere zur Single "Supercharger" gibt es exklusiv auf profil.at.

In der Vorabsingle „Supercharger“ geht es um die großen Themen: Selbstermächtigung und Hingabe, Leidenschaft und Freiheitsdrang und der Schmale Grat zwischen Wahnsinn und Größenwahn. Das Wiener Elektropop-Duo dreht auf ihrem neuen Album „Side A“ ihren eindringlichen Dancefloor-Sound ein paar Nuancen weiter und erschafft einen Soundkosmos zwischen Synthiepop, Soul und R&B, der sich nur schwer einordnen lässt: Zu den emotionalen Songs, die meistens feierlich, manchmal auch nachdenklich sind, wird hier auf der Tanzfläche – aber auch gerne in den eignen vier Wänden – getanzt.

Stephanie Zamagna und Matthias „Mangara“ Cermak alias Konea Ra veröffentlichen im Februar ihr sehnsüchtig erwartetes drittes Album „Side A“. Und weil nach A auch B kommen muss, wird das neue Album auch in einer Vinyl-Edition erscheinen. Konea Ra ist Popmusik, für die man sich Zeit nehmen sollte.

Das neue Album „Side A“ (Couch Records) erscheint am 15. Februar.

© koneara.com

Diese Woche in der unerhört-Playlist:

Sharon Van Etten: Seventeen (Song)

The Twilight Sad: I/m Not Here [Missing Face] (Song)

Iv/An: Sloboda Kretanja / Umorna Lica

The Screenshots: Hey (Song)

Boygenius: Boygenius

Funeral Chic: Superstition

Die Türen: Exoterik

Julia Holter: Aviary

Lonnie Holley: MITH

Jens Friebe: Fuck Penetration

MOTSA: Colours (Song)

Fucked Up: Dose Your Dreams

Andrea Fissore: Shadows Of The Moon (Song)

