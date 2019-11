Rainer Nikowitz: Chat noir

Die ÖVP und Postenschacher? Also wirklich! Sebastian Kurz und Gernot Blümel stellen – freiwillig! – ihren diesbezüglichen Chatverlauf zur Verfügung.

Blümel: Hast du schon gehört von den

Casinos?

Kurz: Natürlich nicht! Was ist das überhaupt?

Blümel: Da tun sie so glücksspielen. Um Geld!

Kurz: Echt? Iiiiih!

Blümel: Na ja, und jedenfalls gibt’s dort auch einen Vorstand.

Kurz: Wer hätte das gedacht? Aber was geht mich das an?

Blümel: Eh nichts. Du wärst ja nicht der Bundeskanzler, der jetzt wirklich einmal alles ganz anders macht, wenn du wolltest, dass dich das etwas angeht.

Kurz: Aber sag, was hast du gehört von den Casinos?

Blümel: Eh auch nichts!

Kurz: Hab ich’s doch gewusst.

Blümel: Der Löger übrigens auch nicht.

Kurz: Warum sollte er auch?

Blümel: Weil es bei einem Finanzminister theoretisch halt schon so sein könnte.

Kurz: Ja, wenn er ein Roter wäre vielleicht. Und mit Tal-Silberstein-Methoden ins Amt gekommen.

Blümel: Gut, dass du den erwähnst!

Kurz: Ja, das finde ich auch! Jedes Mal.

Blümel: Na gut, dann will ich dich nicht länger stören. Was machst denn gerade?

Kurz: Ich schau mir auf Facebook Katzenfotos an. Urlieb!

Blümel: Ach so, ja! Du verwendest Social Media und diese ganzen Messenger-Sachen ja überhaupt nur dazu, oder?

Kurz: Natürlich, weil da wird ja sonst überall so viel Blödsinn geschrieben, man glaubt es ja kaum.

Blümel: Und vieles davon stimmt ja auch überhaupt nicht.

Kurz: Du sagst es! Und ich hätte auch gar nicht die Zeit dafür, ich muss ja für Österreich arbeiten.

Blümel: Deine Selbstaufopferung ist grenzenlos!

Kurz: Jetzt hörst aber auf! Wenn das wer liest!

