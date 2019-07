Rainer Nikowitz: Das Glück dieser Erde ...

… lag auch für Herbert Kickl auf dem Rücken der Pferde. Zum Glück bezahlten ihm ja andere seine Passion mit – bislang – 2,5 Millionen Euro: wir.

Hofer: Zwarahoib Mille? Des is aber ganz schee happig. Wie des wieder ausschaut!

Kickl: Na und? Dafür hast du vier Tag vor Ibiza die Aufsichtsratsgagen in der ÖBB und der Asfinag ordentlich auffegschnalzt. Schaut a nit guat aus!

Hofer: Aber da geht’s ja um unsere Haberer!

Kickl: Und bei mir um unsere Gigerer!

Hofer: Was war an denen so teuer? De waren ja net amoi no im Einsatz!

Kickl: Qualität hat halt ihren Preis.

Hofer: Aber de meisten von de Viecher waren doch mehr beim Tierarzt als sunst was!

Kickl: Sag i ja!

Hofer: Und der Goldgruber … Hat der wirklich in de zwa Tag, in denen er glaubt hat, er wird Sicherheitsdirektor, scho wieder a neue Uniform für sich bestellt?

Kickl: Er schaut halt gern nach was aus. Oder in sein Fall: nach wem.

Hofer: I fürcht, des Gwand, mit dem er des schafft, gibt’s net.

Kickl: Du redst scho wie der Feind, heast!

Hofer: Und an neuen Job müssen s’ jetzt für eam erfinden? „Fachexperte zur Entwicklung von Strategien zur Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit“? Was is’n des für a Bledsinn?

Kickl: Selber schuld. Als Sicherheitsdirektor wollten s’ eam ja net.

Hofer: Waren wir net amoi die Anti-Privilegienpartei?

Kickl: Des samma immer dann, wann ma net in der Regierung san.

Hofer: Aber was is mit unserer Glaubwürdigkeit?

Kickl: Bei unsere Wähler? 18 Prozent, nach Ibiza. Wegen unserer Glaubwürdigkeit?

Hofer: Du machst dir’s leicht.

Kickl: Naa. Man macht’s uns leicht!

