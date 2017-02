Rainer Nikowitz: Grobmotorik

Wolfgang Sobotka, Erwin Prölls letztes Geschenk an die Republik, erinnert manchmal an Donald Trump. Vor allem in puncto Kompetenz und Selbstbewusstsein.

Mitterlehner: Wolfgang, des geht jetzt wirklich zu weit. Alle kritisieren di.

Sobotka: Was kümmert es die Eiche, wenn sich die Sau an ihr reibt?

Mitterlehner: Du kannst do net jeden Schritt von allen überwachen, nur weil dir amoi ana vor die Tür gschissen hat!

Sobotka: Die Scheißer von heute sind die Terroristen von morgen. Und ans is diesem Falotten jetzt hoffentlich endgültig klar: Net mit mir!

Mitterlehner: Und des mit dem Demonstrationsrecht geht so a net.

Sobotka: Wer braucht denn des bitte? Also i war no nie auf ana Demonstration. Du sicher a net. Und geht uns was ab? Also, weg damit.

Mitterlehner: Ähm … I war scho des eine oder andere Mal.

Sobotka: Ah so? No, jeder wie er glaubt. Aber er muss dann halt a die Konsequenzen tragen, net wahr?

Mitterlehner: Welche Konsequenzen? Demonstrieren is ja ka Verbrechen.

Sobotka: No net. Da sollt ma dringend nachschärfen!

Mitterlehner: Wir reden da von Grundrechten. Von Demokratie!

Sobotka: Wenn i in all den Jahren in Niederösterreich was glernt hab, dann des: Ma kann’s a übertreiben mit dera Demokratie. Und zupackende Politiker wie ich brauchen halt die richtigen Werkzeuge, damit sie zeigen können, was in ihnen steckt.

Mitterlehner: I bin mir net sicher, ob i des so genau wissen will.

Sobotka: Du vielleicht net. Oba der Zuspruch, den ich erhalte, ist überwältigend!

Mitterlehner: Vo wem?

Sobotka: Da Erwin hat mir a Smiley gesmst.

Mitterlehner: Jessas!

Sobotka: Na ja. Fast.