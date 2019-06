Rainer Nikowitz: Heinz-Christian ... wer?

HC Strache würde sein EU-Mandat nur allzu gerne annehmen. Das sorgt nicht flächendeckend für Begeisterung.

Hofer: Sag’s eam du.

Kickl: Wieso immer i?

Hofer: I kann des net. Rein menschlich. Und da hast du ja net so a Problem.

Kickl: Also bitte! I hab dieses leere Gefäß damals doch erst befüllt! I hab den Mann gemacht! Eam jahrelang vorgekaut, was er sagen soll. Und vor allem: was nit!

Hofer: Na ja. Umso besser. Dann hört er ja auf di.

Kickl: Jetzt hat er scho amol zrucktreten miassn. A zweites Mal warat voll de Härtn.

Hofer: I waaß. Oba der kann des Mandat unmöglich annehmen! Des unterläuft unser erfolgreiche „War da was?“-Strategie. Im Normalfall ham unsere treuen Wähler mit unserer Hilfe in drei Monat vergessen, dass es jemals einen HC Strache geben hat.

Kickl: Unsere Wähler? Niemals!

Hofer: Okay. Fünfe? Sechse?

Kickl: In einem!

Hofer: Aber so wern eam uns alle dauernd unter die Nasen reiben.

Kickl: Wir brauchen an Versorgungsjob für eam.

Hofer: I weiß net, ob’s dir aufgfallen is, aber wir waraten grad aus der Regierung gflogen. Mir ham kane mehr.

Kickl: Parteiintern?

Hofer: Wos soll er da bitte machen? Fliegende Zahnsteinentfernung? Oder doch eher des Antikorruptionsreferat leiten?

Kickl: Wenns in an fensterlosen Raum is und eam nie wieder wer siecht – von mir aus!

Hofer: Dann hat er immer aber no Facebook.

Kickl: Ah ja! Und i hab kan Bundestrojaner mehr … Hilft nix: Dos miass ma eam a verbieten.

Hofer: Stimmt. Des sagst eam aber a du.

Kickl: Wer sagt eigentlich, dass immer du der Good Cop sein derfst?

Hofer: Der … HC?

Kickl: Wer?

rainer.nikowitz@profil.at