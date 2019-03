Rainer Nikowitz: In nomine filii

Vor der neuen Karfreitagslösung gab es gerade in der spirituell interessierteren Regierungspartei intensive Beratungen.

Kurz: Was is damals an diesem komischen Karfreitag eigentlich genau passiert?

Blümel: Ka Ahnung. War da des letzte Abendmahl?

Kurz: Na, des war doch scho vorher. Drum gibt’s ja am Gründonnerstag Spinat.

Blümel: Dann war des mit dem Judas also a scho … Hmm.

Kurz: Ob’s eam am Freitag net gekreuzigt ham, ha?

Blümel: Naa, geh! So schnell? Donnerstag am Abend wird er verraten und am Freitag glei gekreuzigt? Von den Römern? Seit wann täten Italiener auf amoi so anzahen, ha?

Kurz: Jetzt jedenfalls macht der blede Karfreitag in erster Linie Brösel.

Blümel: Und des alles wegen de paar Evangelischen.

Kurz: Und die Altkatholiken net zu vergessen!

Blümel: Was es alles gibt, ha? Was san Altkatholiken?

Kurz: Ka Ahnung. Bis auf eins: sicher weniger als ein Mandat.

Blümel: Gibt’s echt no ältere Katholiken als de handelsüblichen? Und was is bei de anders? San de no moderner?

Kurz: Uh, Achtung! Orchideenstudienalarm! I glaub, glei kommt der Bus mit den Leuten, die des interessiert, höhö!

Blümel: Aber eins is klar: A paar werden si natürlich trotzdem aufregen, wenn ma den Karfreitag jetzt ganz einstampfen.

Kurz: A paar Altkatholiken? Ja, des wird hart. De san ja bekannt schlagkräftig auf der Straßen.

Blümel: De AK. Gewerkschaft. De SPÖ.

Kurz: De anderen alten Betschwestern? Na ja.

Blümel: I glaub übrigens, des könnt sein, mit dem gekreuzigt. Weil fliegen da net dann die Ratschen nach Rom?

Kurz: Die Glocken. Oder?

Blümel: Beim nächsten Salon frag i den Toni Faber.

