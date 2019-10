Rainer Nikowitz: Kein Löschblatt

Mit einem Mal ist offenbar Türkis-Grün der Favorit unter allen Koalitionsvarianten. Kein Wunder – das wird ja auch sicher alles ganz leicht.

Kurz: Sodala, was hätt ma da no? Ah ja: die Mittelmeerroute. Es is ja wohl klar, was mit der zu passieren hat, oder?

Kogler: Wir hätten da zwar scho a eigene Idee auch – aber in einer Koalition muss ma halt Kompromisse machen. Also sag i: Selbstredend! De Mittelmeerroute mach ma so dicht, dass a Präser dagegen a Gießkanne is!

Kurz: Sehr schön, sehr schön. Des is auch ganz wichtig, dass wir da einig auftreten, weil das hat ma ja bei meiner vorigen Regierung auch gsehn: Die Leut haben’s gern, wenn eine Ruh ist. Wenn nicht diskutiert wird.

Kogler: Ganz klar. Und grad dafür san ja die Grünen eigentlich der beste Partner. Und wir kriegen ja außerdem auch unser CO2-Steuer, net wahr?

Kurz: Überhaupt keine Frage! I mein, mei Klientel wird si zwar net laut freuen – aber eine Hand wascht die andere, net wahr?

Kogler: Schwulenehe mit Adoptionsrecht?

Kurz: Sowieso! Aber was is mit der Senkung des Spitzensteuersatzes?

Kogler: Immer nur her damit! Tu ma aber im Gegenzug die Deutschklassen wieder abschaffen, gell?

Kurz: Sie wünschen, wir spielen! Und wie schaut’s aus mit meine Bauern? Des mit dem Bio is urmühsam, lass ma sie doch lieber wieder fest Gift spritzen, ha?

Kogler: Von mir aus! I hätt gern a Ausländerwahlrecht.

Kurz: Aber sicher doch! Mir wiederum is die Arbeitslosenunterstützung zu hoch.

Kogler: Na dann obe damit!

Kurz: Irgendwas fehlt … Ah ja! Was is eigentlich mit den Haschtrafiken?

Kogler: Also, du bist ja dermaßen aufmerksam!