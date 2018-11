Rainer Nikowitz: Mein Name ist Hace

Vizekanzler Straches SMS zum blauen Postenschacher in der Nationalbank ging leider an den falschen Empfänger.

Strache: I bin so angfressen!

Kickl: Weil dir niemand erklärt hat, wie des mit dem SMS-Verschicken funktioniert?

Strache: Weil’s die „Krone“ veröffentlicht hat! Was soll des? De is doch a Vorfeldorganisation von uns!

Kickl: Möglich, dass die dos in der „Krone“ genau umgekehrt sehen.

Strache: Aber irgendwas müss ma jetzt machen! I mein, wir, die Kämpfer gegen Proporz und Freunderlwirtschaft – wie steh ma denn jetzt da?

Kickl: Na, wie scho. Wie ma halt san!

Strache: Aber des derf do niemand wissen! „Wie sollen wir einen vierten Direktor argumentieren, wenn dieser keine Arbeit mehr hat?“ – „Koalitionspartner will unsere Macht dort unterlaufen …“ So was kann ma do net laut sagen!

Kickl: Mir ham scho ganz andere Sachen laut gsagt. Du stellst di jetzt einfach hin und derzählst was von: „Diese Überlegungen zeigen, wie verantwortungsvoll wir mit den inhaltlich notwendigen Reformen und Personalentscheidungen in der Nationalbank umgehen.“ Und der Fall is erledigt.

Strache: Oba des is doch a kompletter Holler.

Kickl: Eh.

Strache: Wir kennan de Leut do net für bled verkaufen.

Kickl: Seit wann nimmer? Gibt’s da an Vorstandsbeschluss über a Änderung der Parteilinie, von dem i nix weiß?

Strache: Trotzdem: Gibt’s grad was mit Ausländern, des ma da drüberspielen können? Unser Ali-Video war ja wieder der Hit bei unsere Fans. Aber es is leider a bissl zu früh kommen.

Kickl: Dann mach ma no eins. Diesmal mit an Neger-Kannibalen!

Strache: Du bist ein Genie!

Kickl: Glaub ma: Ich weiß.

rainer.nikowitz@profil.at