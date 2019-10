Rainer Nikowitz: Mitgefühl

In der ÖVP denkt man im Moment über vieles nach – auch über die Strapazierfähigkeit von Koalitionspartnern an sich.

Blümel: Jetzt amoi Hand aufs Herz, Basti.

Kurz: So?

Blümel: Nein … des andere Herz. Aber egal! Sag: Tun sie dir eigentlich manchmal leid?

Kurz: Wer?

Blümel: Na, de Roten. I mein, wie sie so daliegen – in Scherben praktisch.

Kurz: Ja, eh. Tragisch.

Blümel: Und jetzt streiten s’ natürlich a no. Eh klar, dass des a no passieren hat müssen. Jeder gegen jeden. Und dabei isses no gar net so lang her, und sie waren Kanzler.

Kurz: Und dann bin ich kommen.

Blümel: Wummzack!

Kurz: Und um dei Frag zu beantworten: Nein, sie tun mir net leid.

Blümel: Hab i mir eh denkt. Und … wie isses mit den andern?

Kurz: Welchen andern?

Blümel: Na, den Blauen. Tun die dir eigentlich manchmal leid? Wie sie so daliegen – in Scherben praktisch.

Kurz: Ja, eh. Tragisch.

Blümel: Und jetzt streiten s’ natürlich a no. Eh klar, dass des a no passieren hat müssen. Jeder gegen jeden. Dabei isses no gar net so lang her, und sie waren Vizekanzler.

Kurz: Und dann bin i kommen.

Blümel: Wummzack!

Kurz: Und um auch diese Frage zu beantworten. Nein, die tun mir auch net leid.

Blümel: Hab i mir eh a denkt. Aber … was is mit den Grünen?

Kurz: Was soll sein mit den Grünen?

Blümel: Na ja. Wie sie so dasitzen – so erwartungsvoll. So voller Tatendrang. So unschuldig. So … liab!

Kurz: Und dann – komm ich.

Blümel: Tun dir die leid?

Kurz: De scho.

Blümel: Wummzack!

