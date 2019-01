Rainer Nikowitz: Morgenland

Die Regierung blieb bei ihrer Präsentation der Steuerreform ihrem Mantra treu: Kündige lautstark an, dass du irgendwann was ganz Tolles machen wirst – auch wenn du offenbar noch keine Ahnung hast, wie.

Strache: Also: Sagst du des mit de 4,5 Milliarden Entlastung – oder i?

Kurz: I.

Strache: Schad. Des hört si nämlich ursuper an.

Kurz: Eh. Drum sag’s ja i. Du derfst dafür de Details erklären.

Strache: Öh … Welche?

Kurz: Na ja … De Abschaffung der kalten Progression?

Strache: De kummt ja erst 2023. Wir müssen ja zerscht de Lohnsteuereinnahmen unbemerkt steigen lassen, bevor ma’s dann mit großem Trara generös wieder zruckgeben. Also … a bissl was davon wenigstens.

Kurz: Dann sag, dass ma kane neuen Belastungen zur Gegenfinanzierung brauchen werden.

Strache: Mach ma net?

Kurz: Wurscht. Wir stellen uns zumindest breitbeinig wie der John Wayne hin und behaupten es.

Strache: Dann wird uns sicher irgend so a Klugscheißer vorrechnen, dass si des nie ausgeht.

Kurz: Dem unterstell ma dann, dass er a unbelehrbarer Höchststeuer-Sozi is.

Strache: A Sozi, der rechnen kann?

Kurz: Okay, dann sag halt was anderes. So was wie: Und trotz der ungeheuren Entlastung für die Bevölkerung machen wir keine neuen Schulden!

Strache: Mach ma net?

Kurz: Werma schauen.

Strache: Werma schauen kann i aber net sagen.

Kurz: In anderen Worten vielleicht?

Strache: Wie wenn i so viele kennen tät.

Kurz: Okay. I hab’s: Wir fangen an Wickel mit de Wiener wegen der Mindestsicherung an. Dann hamma a Feindbild zum Anpatzen – und niemanden interessieren de Details.

Strache: Wahnsinn. Wie wann i di selber gmacht hätt!

