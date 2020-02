Rainer Nikowitz: Nicht mit dem Fahrer sprechen!

Letzte Woche in einem Busfahrertreff in der Wachau. Mittagspause.

Heinz: Und? Was hast du heit für a Fuhr?

Karl: A hagliche.

Heinz: Haglicher als unlängst mei Heizdeckentour mit an Bus voller nach Kälte lechzender saudischer Touristen kann’s a net sein.

Karl: De verstehst wenigstens net. I meine scho.

Heinz: Was hast denn leicht? An Betriebsausflug von ana Telefonsex-Bude?

Karl: Betriebsausflug kummt hin. Aber bei denen heißt er „Klausur“.

Heinz: Du hast an Schippel Nonnen zum Heurigen gführt? Führst du’s zruck a wieder? Vielleicht geht ja dann was, wann’s fett san.

Karl: De Regierung! I hab den Kurz und de andern Hansln zu ihrer Klausur gführt.

Heinz: Oha. Da wird eher weniger gehen.

Karl: Gackern umanand wie de Teenager. Brauch i des hören?

Heinz: Des is Inszenierung, des macht ma heit so. Des verstehst du net. Aber sag, wie is’n der Kurz so?

Karl: Als tät er zum ersten Mal auf Skikurs fahren. Typ aufgeregter Klassenstreber.

Heinz: Und der Kogler, was is mit dem?

Karl: Für den isses scho der dritte Skikurs. Und er behauptet, dass er bis jetzt no jedes Mal früher heimgschickt worden is.

Heinz: Drum will i keine Skikurse mehr führen. I kann des Geplapper nimmer hören. I hab heut Freigänger aus Stein, de si im Kino „Die Eisprinzessin 2“ anschauen dürfen.

Karl: Beneidenswert.

Heinz: Bis auf das Schluchzen. Aber vielleicht kannst ja die Chance nutzen und der Regierung sagen, was du von ihr willst. Als Bürger, ganz direkt.

Karl: Wie jetzt?

Heinz: Na ja. Hast du keinen Wunsch an die?

Karl: Oh ja: Bleibt’s daham!

rainer.nikowitz@profil.at