Rainer Nikowitz: Stillleben

Die Stimmen, die meinen, Pamela Rendi-Wagner sei viel zu leise, werden immer lauter.

Ludwig: Wo is sie denn scho wieder?

Drozda: Auf Klausur irgendwo.

Doskozil: Klausur? Mit wem?

Drozda: Mit sich selber. Sie sagt, sie muss nachdenken.

Ludwig: Nachdenken? Echt jetzt?

Drozda: Was is daran falsch?

Ludwig: Im Prinzip eh nix. A paar von meine besten Freund denken manchmal nach. Es is nur …

Drozda: Was?

Doskozil: Jetzt denkt sie scho seit drei Monat nach. Langsam warat’s vielleicht Zeit, den nächsten Schritt zu machen. Net?

Drozda: I bin mir sicher, darüber denkt sie eh a nach.

Ludwig: Sie denkt drüber nach, ob sie jetzt vielleicht scho genug nachdenkt hat? Jetzt wird’s langsam kompliziert.

Doskozil: Na, es is ganz einfach: Jetzt sollt si dann wirklich amoi was sagen a. Weil sunst antworten de Leut bei ana Straßenbefragung, wer jetzt eigentlich die Chefin von der SPÖ is, bald zu zwa Drittel: Meinl-Reisinger.

Drozda: Bledsinn. Die Meinl-Reisinger is a grausliche Neoliberale, die mit der Pam aber scho gar nix gemeinsam hat.

Ludwig: Eh net. Weil de hat nämlich an Zug zum Tor.

Doskozil: Und a Goschen wie a Schwert. De is des Gsicht von der Opposition. Net unsere.

Ludwig: Und i bin mir sicher, de Meinl-Reisinger denkt a nach. Nur behalt sie’s dann net eisern für sich!

Drozda: Ma muss net immer alles kommentieren.

Doskozil: Zwischen immer alles und nie irgendwas is aber vü Platz.

Ludwig: I sag euch was: Des geht net so weiter. Wir rufen sie jetzt an und besprechen des.

Drozda: Des wird net gehen.

Ludwig: Wieso net?

Drozda: Ihr Handy is auf lautlos.

Ludwig: Des a?

Doskozil: Message Control à la SPÖ.

