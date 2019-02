Rainer Nikowitz: Valentinstag-Massaker

Michael Ludwig widmete den Wienern am 14. Februar ein Liebesgedicht. Wenn daraus nur kein Trend wird …

Rendi-Wagner: Tu das nicht. Bitte!

Ludwig: Du solltest des a tun. Wegen der Volksnähe warat’s, weißt?

Rendi-Wagner: I mach so was sicher net.

Ludwig: Dann wirst du a nie bei den Wählern so ungeheuer beliebt sein wie i.

Rendi-Wagner: Beliebt? Wenn i so was daherdicht: „In Wien, da ist mein Herz in Haft – denn ihr trägt es mit aller Kraft“??

Ludwig: Was is daran falsch?

Rendi-Wagner: Du meinst jetzt abgesehen vom hatschenden Versmaß und prinzipieller Peinlichkeit? Und dann a no: „Ihr trägt“? Echt jetzt?

Ludwig: Ma kann natürlich alles schlechtreden. Aber wie warat’s, wenn du’s besser machst?

Rendi-Wagner: I bin Politikerin und net Lyrikerin für ganz Arme.

Ludwig: Womöglich bist du weder des eine no des andere. Und mir is des jetzt wurscht, was du sagst. I bin nämlich die letzte Bastion der Sozialdemokratie, und i stell des jetzt auf Facebook. Uuuund – is scho online!

Rendi-Wagner: „Tag und Nacht vergehen – und ich kann viel Schönes sehen“? Hat der Gabalier scho angfragt, ob er des vertonen kann?

Ludwig: Mit de Stimmen von de Gscheiterln allanich werd i de Wahl net gwinnen.

Rendi-Wagner: Des vielleicht net. Aber de, de du mit dem Gedicht anschleimen willst, finden do net amoi des Wahllokal!

Ludwig: Ha! Da schau her! I hab scho a „Like“!

Rendi-Wagner: Wirklich? Von deiner Frau?

Ludwig: Von der Vassilakou!

Rendi-Wagner: I hab gwusst, es is wer, der sich’s net aussuchen kann.

