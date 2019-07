Rainer Nikowitz: Verfreundet? Befeindet!

Herbert Kickl behauptet, nie mit HC Strache befreundet gewesen zu sein. Wobei: Wahrscheinlich war es ja sogar noch schlimmer!

Strache: Sodala, Feierabend! Wie schaut’s aus, Herbert? Gemma no auf a Bier – oder drei?

Kickl: Sichalich nit! Bevor i mit dir auf a Bier geh, verdurscht i lieber!

Strache: Na geh! Jetzt hätt i mir denkt, mir waraten uns endlich näher kumman.

Kickl: Nix da! Eine Armlänge Abstand is nah genug. Und wenn i mir’s genau überleg: Eigentlich möchte i mit Ihnen wieder per Sie sein!

Strache: Aber jetzt kenn ma uns do scho sooo lang!

Kickl: Kennen is a großes Wort.

Strache: Und wir ham scho so vü mit-gmacht miteinander!

Kickl: Des kann ma a nit so sagen. Wahr is vielmehr: I hab vül mitgmacht mit Ihna!

Strache: I versteh des net. Wir ghören doch zur selben Gesinnungsgemeinschaft. Und in unserem Fall heißt des: Mir san

Kameraden.

Kickl: Ich hatt nie einen Kameraden.

Immer nur Marionetten.

Strache: Vo mir aus. Aber auch des is doch a Art von Beziehung oder net?

Kickl: Wieso is Ihna des überhaupt so wichtig? Kömma dos nit handhaben wie in jeder anderen Firma? Do geht jo da Chef a nit mit de Unterläufeln saufen.

Strache: I bin net de Art von Chef.

Kickl: Oba i!

Strache: Des is jetzt sehr enttäuschend. Da könnt i ja genauso gut zu ana anderen Partei gehen.

Kickl: Führen Sie mi nit in Versuchung …

Strache: Aber was genau hast du denn

gegen mi?

Kickl: Schauen S’: Manche Sachen passen halt einfach nit. Der Cicero warat mit dem Catilina a nie auf a Bier gangen.

Strache: Wer? Und: Wer?

Kickl: Genau. Dos warat nämlich der nächste Grund.

