Rainer Nikowitz: Vom Schicksal gebeidlt

Wolfgang Zanger, eine der vielen intellektuellen Speerspitzen der FPÖ, glänzte im Parlament wieder einmal mit seinem ebenso umfangreichen wie eleganten Wortschatz.

profil: Herr Zanger, finden Sie es wirklich angemessen, jemanden in einer Parlamentsrede als „Beidl“ zu beschimpfen?

Zanger: Souwiesou! Waunn ana a Beidl is, daunn is er ana.

profil: Diese wie immer bei Ihnen inhaltlich ungeheuer beeindruckende Expertise sei Ihnen unbenommen – aber was ist mit der sogenannten Würde des Hohen Hauses?

Zanger: De gschissene Würde kennt’s eich in Orsch schiabn, es Wichser! Wäul jetzt san nämlich mir am Ruada!

profil: Sie finden also nicht, dass gewählte Volksvertreter zumindest ein wenig auf ihre Sprache achten sollten?

Zanger: Dos tua i jo eh!

profil: Tatsächlich? Inwiefern denn das?

Zanger: I schau drauf, dass i genausou red wia meine Wöhla.

profil: Nach dem sechsten Viertel.

Zanger: Bei mir – ouder bei de?

profil: Gute Frage. Sagen wir: Dort, wo es ziemlich offensichtlich deutlich seltener vorkommt. Also bei denen.

Zanger: Taten de mi sounst wöhlen?

profil: Stimmt. Das ist eigentlich auch die einzige Ausrede, die mir dafür einfällt.

Zanger: Net red bled! I kaunn nämli aunders a nou!

profil: Wer würde das bezweifeln? Nur eine Frage noch, zum Abschluss: Wie erklären Sie sich eigentlich, dass gerade bei den blauen Deutschtümlern die Beherrschung des ihrer patriotischen Verzückung zugrunde liegenden Idioms gelinde gesagt ausbaufähig ist?

Zanger: Dous houb i jetzt net vastaundn.

profil: Wird heute nicht das Einzige gewesen sein.

