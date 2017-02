Nachdem die Niederlande in einem viralen Satire-Video ihr Land Donald Trump vorstellten, folgte ein Wettbewerb der lustigen #everysecondcounts-Videos. Am Dienstag präsentierte die ORF-Sendung "Willkommen Österreich" Österreichs Beitrag: "Austria Second".

+++Lesen Sie auch: "Satirevideo: Die Niederlande stellen sich bei Donald Trump vor"+++