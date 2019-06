Im profil: Bundesheer, Klimakrise, Burn-Out

Unsere Empfehlungen aus dem aktuellen profil.

Vergangene Woche setzten sich zwei unerschrockene profil-Redakteure von Wien gen Westen in Marsch, und das ist in gewisser Weise durchaus wörtlich zu verstehen, denn für die aktuelle Titelgeschichte über den deplorablen Zustand des österreichischen Bundesheeres wollten GERNOT BAUER und CLEMENS NEUHOLD Eindrücke aus erster Hand gewinnen. Sie inspizierten die missliche Lage der Dinge bei den Pionieren in Melk, beim Panzerbataillon 14 in der Hessen-Kaserne in Wels und im Fliegerhorst Vogler in Hörsching bei Linz. Der dort zuständige Kommandant zeigte sich höchst erfreut darüber, dass vermehrt junge Frauen Dienst in der Werft verrichten; separate Sanitäranlagen, die für Soldatinnen per Gesetz eigentlich vorgeschrieben sind, gibt es allerdings nur im Nachbargebäude. Der Spardruck in der Armee treibt bisweilen skurrile Blüten. Nach ihrer Rückkehr trafen Bauer und Neuhold den interimistischen Verteidigungsminister Thomas Starlinger zum Interview. Er nahm sich mehr Zeit als erwartet – vielleicht weil ihn direkt im Anschluss ein noch strengerer Gesprächspartner erwartete: der Finanzminister.

Christian Rainer: Die Demokratie und ihre Feinde

Leitartikel. Autoritäre Politiker demonstrieren Selbstbewusstsein. Weil sie stärker werden oder schwächer?

Klimarettung von unten

Weltweit haben mehr als 650 Städte und Gemeinden den Klimanotstand ausgerufen. In Österreich haben sich bisher drei Orte angeschlossen – und ein Bauer aus Steyr.

Besitzstörung

Geschenke von Multimillionären, seltsame Vereinskonstruktionen, Tricks am Rande der Legalität: Das österreichische Regelwerk für Parteispenden hat große Schwächen und soll geändert werden. Aber wie?

Kanonendonner im August

Wie wahrscheinlich ist ein Krieg zwischen den USA und dem Iran? Geostrategie-Experte Franz-Stefan Gady entwirft ein Szenario, das in eine solche Eskalation münden könnte – und erläutert, was gegen eine militärische Konfrontation spricht.

Wenn die Seele brennt

Laut einer neuen Studie hat fast die Hälfte aller Österreicher mit Burn-out oder Depressionen zu kämpfen. Oft werden solche Störungen jedoch völlig falsch behandelt.