Cover-Story: Ein Oligarch in Wien wird Trump gefährlich [Podcast]

Michael Nikbakhsh und Stefan Melichar sprechen über ihre Recherchen.

Ein ukrainischer Oligarch, der in Wien festsitzt. Ein ehemaliger New Yorker Bürgermeister, der weltpolitische Spielchen spielt. Ein US-Präsident, der unaufhaltsam auf ein Amtsenthebungsverfahren zusteuert. Und rundherum österreichische Ex-Politiker, die ein bisschen mitnaschen wollten. In Wien laufen die Fäden einer irren Geschichte zusammen.

