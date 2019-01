FPÖ-Postenschacher, Brexit-Schlamassel, Würstelstände

Unsere Empfehlungen der Woche.

Seit fast einem Jahr recherchiert profil-Redakteurin Edith Meinhart nun schon in der Causa Erl, sie war maßgeblich an der Aufdeckung und journalistischen Aufarbeitung jener Intrigen, Affären und Skandale beteiligt, die über Jahre in der Festspielgemeinde an der Tiroler Grenze gespielt wurden, viele davon filmreif, aber leider auch real. In der Vorwoche durfte Meinhart einer ungewöhnlich persönlichen Szene beiwohnen: Vier Sängerinnen, die öffentlich oder vor Gericht über ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Erler Intendanten Gustav Kuhn gesprochen haben, trafen sich in München zu einem allerersten gemeinsamen Gespräch: Wie ist es ihnen mit ihren Geschichten in der Öffentlichkeit ergangen, was hat ihr Outing privat, was hat es beruflich bedeutet? Wo bleibt die Solidarität? Und was heißt das in der Ära nach #MeToo: ein Opfer zu sein?

Christian Rainer: Chimäre Europa

Leitartikel. Die Union bleibt ein Kunstkonstrukt auf Basis wirtschaftlicher Interessen – beim Brexit ist sie nicht einmal das.

Bewährungskrise

Der Wiener Landespolitiker der FPÖ soll einen 285.000-Euro-Job in der Nationalbank bekommen. Dagegen regt sich prominenter Widerstand – vom bisherigen Präsidenten der Bank.

Halali!

Wer Lebensmittel in muslimische Länder exportieren will, kommt an Günther Ahmed Rusznak nicht vorbei. Der Linzer Unternehmer ist Marktführer unter den Halal-Zertifizierern. Sein Geschäftsmodell: Quasi-notarielle Bestätigungen, dass Produkte made in Austria den muslimischen Speisevorschriften entsprechen. Sein größter Konkurrent: Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, die in einem Prozess gegen Rusznak jüngst wegen unlauterer Geschäftspraktiken – nicht rechtskräftig – verurteilt wurde.

„Dieses Land hat den Verstand verloren“

Wie konnte es dazu kommen, dass die besonnenen Briten sich in ein derartiges Brexit-Schlamassel verstrickt haben? profil hat sich in Großbritannien umgehört und Erklärungsversuche gesammelt.

Wurschtigkeitsgefühle

Wiener Würstelstände bangen um ihren Fortbestand. Sie fühlen sich bedroht von Dönern und Behörden. Aber ist die Situation wirklich so dramatisch? Und passt süßer Senf zur Käsekrainer?