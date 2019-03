Die Klimapolitik ihrer Regierungen haben Schüler in aller Welt im Visier, wenn sie am Freitag zu Protesten auf die Straße gehen. In Österreich findet die größte Demo in Wien statt. In Graz ist ein "Lichtermeer fürs Klima" geplant.

Die Klimapolitik ihrer Regierungen haben Schüler in aller Welt im Visier, wenn sie am Freitag zu Protesten auf die Straße gehen. In Österreich hat die Organisation "FridaysForFuture" in fast allen Landeshauptstädten zu Schulstreiks und Demos ausgerufen. Die größte davon wird in Wien stattfinden. Die internationalen Proteste wurden von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg ausgelöst.

Thunberg begann im August 2018 damit, vor dem Parlament in Stockholm für einen stärkeren Einsatz Schwedens gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Ihr "Schulstreik fürs Klima" fand tausende Nachahmer in aller Welt, die 16-Jährige selbst wurde zum Gesicht der internationalen Klimaschutzbewegung. Am Freitag soll das bisher größte Zeichen gesetzt werden - 90 Länder nehmen teil, wie die Organisatoren von "FridaysForFuture". "90 Länder nehmen teil, hier wird Geschichte geschrieben", meinte Organisatorin Katharina Rogenhofer.

An sich gibt es in Österreich kein Streikrecht für Schüler, es kann ihnen vom Klassenvorstand oder Direktor jedoch ein "Fernbleiben aus wichtigen Gründen" erlaubt werden. Während ein Besuch der Klima-Demo in den Bildungsdirektionen in Wien, Niederösterreich, Salzburg und Vorarlberg jedenfalls als ungerechtfertigtes Fernbleiben gesehen wird, wollen die übrigen Bundesländer die Schulen entscheiden lassen.

Die größte Demonstration im Rahmen der Protestaktion "FridaysForFuture" findet in Wien statt. Zwischen 10.00 und 11.00 Uhr treffen die Teilnehmer einander an fünf zentralen Punkten und zwar Hamerlingplatz, Wien-Mitte, Schottentor, Karlsplatz und Mariahilferstraße (Höhe Stiftskirche). Dann geht es zur Großkundgebung auf den Heldenplatz ab 13.00 Uhr. "Danach ziehen wir durch die Innenstadt, vorbei an zentralen politischen Punkten, die wir mit unserem Protest direkt ansprechen und zum Handeln auffordern", hieß es seitens der Organisatoren. Das Ende ist für 15.00 Uhr geplant.

In der Steiermark ruft die Kommunistische Jugend Graz um 10.00 Uhr alle Schüler, Lehrpersonal und Studierende auf, sich am Klimastreik zu beteiligen. Treffpunkt ist am Südtiroler Platz, danach führt ein Demonstrationszug über den Tummelplatz zum Freiheitsplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird. Michaela Lauterbrunner, Vorsitzende der KJÖ Graz, meinte: "Die Klimakrise schreitet mit schnellem Schritt voran und wird für uns junge Menschen eine immer größere Gefahr. Die herrschende Politik allerdings scheint das nicht sonderlich zu kümmern. Sie tut viel zu wenig, und das viel zu spät. Wir sind allerdings nicht mehr bereit, diesem Spiel mit unserer Zukunft stumm zuzusehen. Wir tragen unseren Widerspruch nun auf die Straße und laden alle ein, sich am weltweiten Klimastreik zu beteiligen." Am Abend wird auch noch zu einem "Lichtermeer fürs Klima" geladen. Dieses findet ab 18.30 Uhr am Tummelplatz statt. Eine Aktion gibt es auch in Fürstenfeld.

Auch in Linz streiken und marschieren am Freitag Schüler für das Klima. Treffpunkt ist um 11:00 Uhr am Hauptplatz. Der Demozug führt vom Hauptplatz über die Innenstadt bis zum Landhaus. Laut Polizei ist die Veranstaltung für 500 bis 1000 Schüler angemeldet. Seitens der Exekutive gab es bereits im Vorfeld Lob für die Veranstalter: Sie würden sich äußerst korrekt an alle Bestimmungen zur Anmeldung halten.

Der oberösterreichische Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) hat unterdessen am Mittwoch an Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) appelliert, Schülern bundesweit die Teilnahme an Demos für Klimaschutz ohne Sanktionen zu ermöglichen. "In jedem Bundesland wird die Situation von den Schulbehörden unterschiedlich bewertet, es herrscht in den Schulen und bei den Betroffenen zum Teil starke Verunsicherung", so Anschober. Wenn sich Jugendliche für ihre Zukunft und die des Planeten engagieren, solle man das unterstützen und nicht bestrafen.

In Salzburg haben zwei Schwestern aus Radstadt bereits Anfang Februar in der Landeshauptstadt erstmals eine "Fridays for Future"-Demonstration organisiert. Weil sich Staaten und Regierungen nur halbherzig oder gar nicht um den Klimaschutz bemühen, müsse man dem Anliegen eben "von unten" Aufmerksamkeit verschaffen. Rund 150 Schüler folgten damals dem Aufruf zum Streik. Seitdem hat es jede Woche eine Kundgebung in der Stadt gegeben. Am Freitag sollen die Schüler- und Studentenproteste nun den bisherigen Rahmen deutlich sprengen. Zwei Demonstrationszüge, einer vom Hauptbahnhof, der andere vom Unipark Nonntal, werden sich um 11:55 Uhr ("fünf vor zwölf") gleichzeitig Richtung Residenzplatz aufmachen. Dort findet ab 13.00 Uhr eine große Kundgebung statt. Die Initiatorinnen rechnen mit 800 bis 1000 Teilnehmern. Dass die Bildungsdirektion Salzburg die Teilnahme an Streiks als unentschuldigte Fehlstunden wertet, wollen die Aktivistinnen umgehen. Ihre Empfehlung: "Meldet euch als Klasse mit Lehrperson als Exkursion zur basisdemokratischen Bildung an."

In der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz führt die Demonstration für das Weltklima vom Vorplatz der Vorarlberger Landes-Versicherung (Start: 9.00 Uhr) zum Landhaus, wo um 10.00 Uhr Kundgebungen von "Schülern, Lehrern und Vertretern der Wissenschaft" auf dem Programm stehen, wie Alexandra Seybal von der Aktion kritischer Schüler erklärte. Dort wird um fünf Minuten vor zwölf Uhr auch die Schlusskundgebung stattfinden, "weil es fünf vor Zwölf fürs Klima ist", wie Seybal sagte.

Obwohl in Vorarlberg die Teilnahme an der Demo offiziell kein Grund ist, vom Schulunterricht fernzubleiben, rechnete Seybal mit mindestens 500 Teilnehmern. "Warum sollen wir in die Schule gehen, wenn es keine Zukunft mehr gibt, für die wir lernen können?", verstand Seybal diese Regelung nicht und verwies auf andere Handhabungen in anderen Bundesländern.

In Kärnten sind am Freitag gleich zwei Demonstrationen geplant: in Klagenfurt und in Villach. Die AKS (Aktion kritischer Schüler) hat die Demonstration in der Landeshauptstadt angemeldet, hieß es von der Polizei - laut der Anmeldung rechnen die Organisatoren mit rund 200 Teilnehmern. Die Schüler treffen sich um 12:00 Uhr am Alten Platz, um 15:00 Uhr soll die Kundgebung am Neuen Platz zu Ende gehen. Auch in Villach wurde eine Demonstration mit rund 100 Teilnehmern angemeldet - sie soll ebenfalls um 12:00 Uhr beginnen. Laut der Internetseite fridaysforfuture.org treffen sich die Teilnehmer vor dem Rathaus.