[Liveblog] "FridaysForFuture" will ein riesiges Zeichen setzen

Klimaschutzwoche geht mit "Earth-Strike"-Demonstration am Freitag ins Finale.

Am Freitag gehen in Österreich wieder zahlreiche Schüler auf die Straße, um für eine bessere Klimapolitik und mehr Engagement beim Klimaschutz zu demonstrieren. Die "Earth Strike" -Demonstrationen am Freitag bilden das große Finale der internationalen Klimaschutzwoche "Week for Future", ab 11.00 Uhr gibt es alle Infos in einem eigenen Liveblog aus mehreren Bundesländern .

Die Bildungsdirektion für Wien hat die "Earth Strike"-Demonstration für alle Schulen in der Bundeshauptstadt zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt. Damit können Schüler automatisch im Rahmen des Unterrichts an der Demo teilnehmen. Voraussetzung ist allerdings die Beaufsichtigung durch Lehrer, hieß es.