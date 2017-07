Nationalratswahl: Diese Kleinparteien wollen ins Parlament

In diesem Herbst könnte der Stimmzettel länger als je zuvor werden.

Neben jenen fünf Parteien, die schon im Nationalrat sitzen (das Team Stronach kandidiert nicht), wollen nämlich auch etliche Kleinparteien ins Hohe Haus einziehen. Doch bevor die „Orchideenparteien“ überhaupt zur Wahl stehen, müssen sie Unterstützungserklärungen sammeln. 2.600 davon braucht man für einen österreichweiten Antritt, alternativ reicht auch die Unterschrift von drei Nationalratsabgeordneten.

Stehen die Parteien einmal am Stimmzettel, müssen sie für einen Platz im Nationalrat immer noch die 4-Prozent-Hürde überwinden – für die meisten allerdings ein unüberwindbares Hindernis. Doch welche Kleinstparteien wollen überhaupt einen Sitz im Parlament?

CPÖ – Christliche Partei Österreichs

Meldet man sich auf der Website der Christlichen Partei Österreichs (CPÖ) für deren Newsletter an, dann wird man gefragt, ob man denn regelmäßig für die CPÖ und ihre Mitarbeiter bete – ohne göttliche Unterstützung rechnet hier offenbar niemand mit einem Einzug in den Nationalrat. Die CPÖ, eine Partei die sich in ihrem vierseitigen Wahlprogramm gegen die Förderung „antichristlicher Kunst“ aus Steuergeldern und für ein generelles Abtreibungsverbot stark macht, hat es sich zur Aufgabe gemacht, das „christliche Erbe“ zu bewahren. Damit das gelingt, will die von Rudolf Gehring angeführte Partei im Oktober ins Parlament einziehen. Für Gehring selbst sei ein Mandat „nicht unwahrscheinlich“, wie er sagt, schließlich habe er bei der Bundespräsidentschaftswahl 2010 auch über fünf Prozent der Stimmen erlangt. Damals war er allerdings neben Heinz Fischer und Barbara Rosenkranz der einzige Name auf dem Stimmzettel. Sein Potenzial ortet Gehring, der einen bundesweiten Antritt mit der CPÖ plant, vor allem unter bisherigen Nichtwählern. 2013 wählten 6.647 (0,14 Prozent) Menschen die Christen.

GILT – Meine Stimme gilt

Auch der Kabarettist, Aussteiger und nunmehrige Parteigründer Roland Düringer schielt auf die Nichtwähler. Seine Liste GILT soll Weißwählern, Nichtwähler und Protestwähler ansprechen, die sich von keiner anderen politischen Gruppierung repräsentiert fühlen. Inhalte oder gar ein Parteiprogramm bietet GILT nicht, dafür aber die für Möglichkeit, sich mittels Handy-Voting („wie bei Dancing Stars oder Starmania“) am politischen Prozess zu beteiligen. Düringer selbst wird zwar auf dem ersten Listenplatz kandidieren, jedoch nicht in den Nationalrat einziehen. Er sieht sich lediglich als „Taxler der Partei“, der durch seine Bekanntheit Menschen ein Mandat im Parlament verschafft.

Männerpartei

Gerade einmal 490 Stimmen erhielt die von Hannes Hausbichler angeführte Männerpartei bei der letzten Nationalratswahl - weniger als jede andere Partei. Anders als 2013, wo die Unterstützungserklärungen lediglich für einen Antritt in Vorarlberg reichten, wolle man dieses Jahr in allen Bundesländern auf dem Stimmzettel stehen, sagt Hausbichler. Denn eine starke Männerpartei sei notwendig, um die „Diskriminierung von Männern von der Wiege bis zur Bare“ zu stoppen. „Männern werden Menschenrechte vorenthalten“, behauptet der gebürtige Vorarlberger und nennt etliche Situationen bei denen das, seiner Meinung nach schwache Geschlecht, benachteiligt werde. Auf die Frage, ob er denn mit seiner Politik auch Frauen ansprechen wolle, antwortet der Spitzenkandidat mit einer Analogie: Auch er hätte damals als Weißer Martin Luther King in seinem Kampf für gleiche Menschenrechte unterstützt. Denn damals brauchten Schwarze Menschenrechte „und jetzt brauchen Männer gleiche Bürgerrechte“.

EUAUS

Auch EUAUS will österreichweit kandidieren. Die Liste versteht sich als „bunte Mischung von EU-Gegnern“, der auch die EU-Austrittspartei angehöre, sagt ihr Spitzenkandidat Robert Marshall. Wichtigstes Anliegen der Zwergpartei ist zweifellos der Austritt aus der EU, denn „österreichisches Steuergeld muss in Österreich bleiben“. Aber auch Forderungen wie „lückenlose Grenzkontrollen“, ein „Ausstieg aus EURATOM“ und die „rasche Abschiebung“ von „100.000 Illegalen“ finden sich im Programm.

DA – Demokratische Alternative

Noch ohne Spitzenkandidat, aber dafür mit einem 118 Seiten dicken Grundsatzprogramm bewaffnet, sammelt die Demokratische Alternative (DA) Unterstützungserklärungen. Allerdings wäre es „ein Riesenwunder“, wenn man die nötigen 2.600 Erklärungen für einen bundesweiten Antritt zusammen bekomme, gesteht Parteivorstand Gerhard Kuchta. Aber Wunder seien ja „grundsätzlich möglich und passieren auch“. Wichtigstes Ziel der DA ist „eine umfassende Verfassungs- und Verwaltungsreform“, um die „Politik selbst zu reformieren“. Das beinhalte unter anderem „die Verbindlichkeit von Wahlversprechen“ und „leistbare, vereinfachte“ Gerichtsverfahren.

NBZ – Neue Bewegung für die Zukunft

Bereits im Mai kündigte die als Migrantenpartei bekannte Neue Bewegung für Österreich (NBZ) an, im ganzen Land kandidieren zu wollen. Den Einzug in den Nationalrat erachte man allerdings als unrealistisch, sagte ein Sprecher der Partei zur APA. Die NBZ charakterisiert sich als "österreichische Mitte-Rechts-Partei, die nach österreichischem Rechte gegründet wurde“ - man wolle auf keinen Fall als verlängerter Arm einer ausländischen Partei betrachtet werden.

KPÖ Plus

Nach dem Zerwürfnis mit der Mutterpartei schlossen sich die Jungen Grünen mit der KPÖ zusammen. Unter dem Namen KPÖ Plus wolle man als „glaubwürdige soziale Alternative“ in den Nationalrat einziehen. Im Wahlkampf werde man sich vor allem für leistbares Wohnen und gegen „die Hetze von manchen Parteien“ einsetzen, sagt Bundessprecher Mirko Messner in einem Facebook-Video. Doch auch die KPÖ Plus, muss, bevor sie am Stimmzettel steht, noch Unterstützungserklärungen sammeln. Bei der jüngsten Nationalratswahl 2013 gelang ein bundesweiter Antritt. Ein Mandat im Nationalrat scheiterte jedoch an der 4-Prozent-Hürde: lediglich 48.000 Stimmen (1 Prozent) erhielten die Kommunisten damals.

SLP – Sozialistisch Linkspartei

Lediglich in Oberösterreich und Wien will die Sozialistische Linkspartei (SLÖ) kandidieren. Um diese „undemokratische Hürde“ zu überwinden, brauche man 900 Unterstützungserklärungen, heißt es auf der Webseite der Partei. 2013 gelang ein Antritt lediglich in Wien, wo die SLP auf rund 950 Stimmen kam. Die SLP mobilisiert im Internet vornehmlich gegen die FPÖ sowie den „Wahnsinn des Kapitalismus“ und für die Aufnahme von Flüchtlingen.

FHB - Freie Heimatliche Bewegung

Auf ihrer Facebook-Seite ruft die Freie Heimatliche Bewegung (FHB) ihre Anhänger zur Unterschrift der Unterstützungserklärungen auf. Bundesparteiobmann Markus Freisinger will mit Inhalten wie einem „strikten Einwanderungsstopp“, einer „Arbeitspflicht“ für Inländer und einer Verstaatlichung von Großunternehmen in den Nationalrat gelangen.

Freie Liste Österreich - FPS Liste Dr. Karl Schnell

Nach eigenen Angaben schon fix am Stimmzettel steht Karl Schnell. Der ehemalige FPÖ-Politiker aus Salzburg gibt an, die, für eine Kandidatur nötigen Unterschriften von drei Nationalratsabgeordneten beisammen zu haben. „Wir hätten auch viel mehr gekriegt“, sagt der Salzburger Landtagsabgeordnete. Inhaltlich setzt Schnell, der 2015 aus der FPÖ ausgeschlossen wurde, auf bewährte freiheitliche Themen: So fordert er unter anderem direkte Demokratie wie in der Schweiz, das Beenden des „Bürokratiewahnsinns“ und eine Senkung der Lebenserhaltungskosten, insbesondere der Spritpreise. Anders ist das jedoch in EU-Fragen: Schnell „war immer ein Gegner der EU“ und ist der Ansicht, dass man aus „dieser EU“ austreten müsse, „weil sie viel mehr Nachteile als Vorteile“ bringe.

Jedenfalls nicht am Stimmzettel stehen werden Die Piraten. Der Grund für den Nichtantritt sei „hauptsächlich eine Geldfrage“, sagt ein Sprecher auf profil-Nachfrage. Man wolle sich aber auch ohne Kandidatur in den Gesetzgebungsprozess einbringen und Stellungnahmen abgeben, um „mit inhaltlichem Einfluss langfristig Kräfte“ für die nächste Wahl zu sammeln.

Auch Wähler der Schwarz-Gelben Allianz werden sich diesmal anders entscheiden müssen, denn die Monarchisten werden ebenfalls nicht um einen Einzug in den Nationalrat kämpfen. Man sei in den „Bundesländern personell zu wenig bestückt“, heißt es von Seiten der Partei. Ein Trostpflaster für all jene, die sich in Österreich einen Monarchen zurückwünschen, ist eine angestrebte Kandidatur der Monarchisten bei der nächsten EU-Wahl 2019. Da hoffe man dann auch auf die Unterstützung von drei Nationalratsabgeordneten, um keine Unterstützungserklärungen sammeln zu müssen.

Immer noch offen ist, ob der grüne Aufdecker Peter Pilz mit einer eigenen Liste antritt. Pilz hat angekündigt, kommende Woche Klarheit zu schaffen - die ersten 20 Kandidaten seiner Wahlliste stehen schon.

Auch Der Wandel ist noch unentschlossen. Ob die, laut Eigendefinition „linke und progressive“ Partei antritt, soll sich nächste Woche zeigen.

Dasselbe gilt auch für Robert Lugar: Seitdem der Klubobmann des Team Stronach bekannt gab, dass die Partei im Herbst nicht mehr kandidieren werde, steht eine eigenständige Kandidatur Lugars im Raum. Klarheit gibt es aber auch erst nach den Wochenende.