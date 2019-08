Der Kommentar zur aktuellen profil-Umfrage.

Die Wählerinnen und Wähler links der Mitte sind sich einig: Der FPÖ wird am meisten ein unfairer Wahlkampf zugeschrieben. Auffallend ist, dass die SPÖ in der Wählereinschätzung nicht viel besser wegkommt. Dafür ausschlaggebend sind die Wähler rechts der Mitte, die sich offensichtlich noch immer an den Wahlkampf aus dem Jahr 2017 erinnern. ÖVP und FPÖ tun auch alles, damit das Symbol für Dirty Campaigning ­ Berater Tal Silberstein – nicht in Vergessenheit gerät.