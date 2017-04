Rainer Nikowitz: Abendrot

Die eigene Partei gespalten, der Koalitionspartner auch: Michael Häupl könnte sich manchmal wünschen, er wäre doch früher gegangen.

Vassilakou: Mit geht das genauso auf den Geist wir dir. Aber ich kann auch nix dafür.

Häupl: Wer dann? Der Koffer, der euer Parteistatut verbrochen hat, in dem drinsteht, dass sieben Querulanten bestimmen, was in der Stadt passiert?

Vassilakou: Das hat damals auch die Basis gemacht. Schwarmintelligenz.

Häupl: Genau der Begriff is ma als erster dazu eingfallen. Wir in der Partei ham scho gwusst, warum ma mit unserer Basis immer anders umgangen san.

Vassilakou: Und zwar wie?

Häupl: Wir ham ihr gsagt, was ihr Meinung is - und für die hamma dann immer a offenes Ohr ghabt.

Vassilakou: Und drum ist eure Basis jetzt auch bei der FPÖ.

Häupl: Und wem verdank i des no? Euch und euren Ampelmännchen.

Vassilakou: Wenn ich dir nicht mehr recht bin, bitte! Der Blümel schläft eh schon vor deiner Tür, damit er den Fuß reinstellen kann, wenn sie aufgeht.

Häupl: Wenn der Herr Blümel seinen Fuß bei meiner Tür einestellt, dann hat er nachher nur mehr einen.

Vassilakou: Gut, was dann? Gudenus?

Häupl: I sag dir's Dass i mi mit dem allen no herumschlagen muss - womit hab i des verdient? Des is unter meiner Würde.

Vassilakou: I hab mir das auch alles anders vorgestellt.

Häupl: Nur Zores auf der ganzen Linie. Manchmal will i einfach nur mehr a Ruah. Des warat's jetzt: A Gastgarten in Stammersdorf, de Sunn geht grad unter, i schau auf Wean obe - und i hör und i siech nix.

Vassilakou: Ja. Das hätt ich manchmal auch gern.

Häupl: Oba in an andern Gastgarten.