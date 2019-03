Rainer Nikowitz: Alpenfestung

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel erstattet Sportminister HC Strache nach den unerhörten Ereignissen von Seefeld Bericht.

Strache: Und? Es is sicher genau so abglaufen, wie i mir

des denk, oder?

Schröcksnadel: Ganz genau so! Eine getürkte Aktion, von hint bis vorn! Ge! Türckt!

Strache: Hach, ich liebe diesen Ausdruck sowieso scho!

Aber erst in deiner Aussprach!

Schröcksnadel: Okay. Da isch einmal das Doping. Einerseits. Aber andererseits!! Vaschtehscht?

Strache: Oh ja! Nur allzu guat!

Schröcksnadel: Warum prüfen den Hund grad jetzt, ha? ­ Ausgrechnet bei unserer WM? Wenn mir a amol a Gschäft ­ machen wollen? Da frag i di: Wer steckt da dahinter?

Strache: Die Ostküste?

Schröcksnadel: Die vom … Genfer See? Der Kasper?

Strache: Äh … , wurscht. Sie san eh überall.

Schröcksnadel: Wer jetzt?

Strache: Alle! Alle san überall!

Schröcksnadel: Ah, wohl! Und: alle immer gegen uns! ­ Genauso wie bei dem Klimawandel! Alle gegen uns!

Strache: Und drum sag i ja scho lang: Net mit uns!

Schröcksnadel: Und a mit dem ganzen MeToo: Wer im ÖSV angeblich wen gschnackselt hat, vor hundert Jahr! Meiner Seel! Wen interessiert denn das? Damals waren d’Weiberleit halt no richtige Weiberleit, oder?

Strache: Men santa in corporal santo, sag i immer!

Schröcksnadel: Und jetzt kommen sie damit daher … ­ Warum, ha?

Strache: Dos is einfach de Jagdgesellschaft. De hat dos

im Bluat.

Schröcksnadel: Unglaublich. Statt dass ma … , was?

Statt dass ma … Schulterschluss! Ski heil – und zwar alle!

Strache: Weißt, was i an de Berg am liabsten mag?

Schröcksnadel: Sie lassen den Horizont net zu weit werden?

Strache: Des is mei Land!