Rainer Nikowitz: Beige Flecken

Der Historikerbericht der FPÖ lässt erwartungsgemäß überhaupt keine Fragen offen.

Hofer: Muaß i den komischen Bericht wirklich lesen?

Kickl: Naa, kannst dir schenken.

Hofer: Wieso bist dir da so sicher?

Kickl: Weil i eam gschrieben hab.

Hofer: Da schau her! Seit wann bist du Historiker?

Kickl: Seit wann brauch ma denn ernsthaft welche?

Hofer: Gute Antwort. Und was hast denn jetzt einegschrieben in den Bericht?

Kickl: Erstes Opfer, bla bla, lauter ehrenwerte Männer, bla bla, Vaterland, bla, Pflicht bla bla bla. Und a bissl a Pech war’s a!

Hofer: Klingt so weit schlüssig – und auch bekannt. Den Kaas erzähl ma eh scho de ganze Zeit.

Kickl: Des Neue is, dass dos mit de braunen Flecken bei uns immer übertrieben dargestöllt worden is, vom Feind.

Hofer: Ah! Aber des wird natürlich wieder amoi kana schreiben.

Kickl: Dabei is es ja a so: De san maximal beige!

Hofer: Beige? Super! Des is mei Lieblingsfarb!

Kickl: Wetten hätt i mi traut!



Na. Scho lang ka Einzelfall gwesen, ha?



Hofer: Aber wird die Jagdgesellschaft jetzt endlich einsehen, dass wir ein völlig reines Gewissen haben und seine hasserfüllte Verfolgung einer demokratisch legitimierten Partei endlich einstellen?

Kickl: Wenn die Stimme im letzten Drittel a bissl brüchig wird – dann kommt’s noch besser!

Hofer: Guat. Des üb i no.

Kickl: Des wird scho no. Und treuherziger als du schaut sowieso nur no dos gemeinsame Kind von Flipper und Lassie.

Hofer: Du, und sunst? Irgendwas Neues?

Kickl: Na. Scho lang ka Einzelfall gwesen, ha?

Hofer: Richtig fad.

Kickl: Und unser Profil wird a bissl … verwaschen.

Hofer: Genau. Also, was macht der … Landbauer grad?

Kickl: Z’wenig.