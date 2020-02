Rainer Nikowitz: Die große Chance

Die Wiener Wahl scheint für die FPÖ auch nicht der erhoffte Weg aus der Depression zu werden. Außer natürlich, der Spitzenkandidat wird ordentlich gecoacht.

Kickl: Sodala, dann gemmas an … Aha. Wer is denn der Herr do?

Hofer: Geh, Herbert! Des is do der Nepp Dominik!

Kickl: Wer?

Hofer: Unser Spitzenkandidat in Wien!

Kickl: Ah! Und waaß dos sunst a no wer?

Nepp: Des is gemein! I hab mi net drum grissen!

Kickl: Schau! Reden kann er a!

Hofer: Wir miassen eam nur gscheit vorbereiten. Dann wird des scho gehen.

Kickl: Hmm. Na ja. Also, Nepp: Was san die Themen, de ma in dem Wahlkampf bringen werden?

Nepp: Na ja … Auslända?

Hofer: Na bitte! I sag do, der hat’s voll drauf!

Kickl: Wie genau, Nepp?

Nepp: Öh … Na ja …



Unter meiner Würde is vielleicht der Marianengraben. Sunst nit vül.



Kickl: Den frisst da HC zum Frühstück.

Hofer: Jetzt gib eam halt a Chance!

Kickl: Um mi geht’s da ausnahmsweise amol nit. De Wähler, de wern eam ka Chance geben.

Nepp: I hätt ma gedacht, am ehesten könnt’s über de Mitleidsschiene klappen. I kann echt total arm dreinschauen. Pass amoi auf!

Kickl: Hmm. Des is fürwahr sehr arm. I würd di sofort auf a Paarl Würschtln einladen. Oder auf a Selbstbewusstseins-Seminar. Aber wählen tät i di deswegen no lang nit.

Hofer: Tätst eam vielleicht a paar Reime machen für de Plakate?

Kickl: I hätt scho an: „Sagt der Huber Karl zum Meier Sepp: Du, wer is denn dieser Nepp?“

Hofer: Der is unter deiner Würde.

Kickl: Unter meiner Würde is vielleicht der Marianengraben. Sunst nit vül.

Nepp: I hätt da nur a Frage.

Hofer: Bitte!

Nepp: Habt’s leicht an Besseren?

Kickl: Ha! Da hammas! Wenigstens lustig is er!

Hofer: Der Sieg ist unser!