Rainer Nikowitz: CSI HC

Johann Gudenus bestreitet vehement, der eigentliche Ibiza-Lockvogel gewesen zu sein. Ob er HC Strache davon überzeugen kann?

Strache: Und i hab no gsagt, sag i: Falle! Eine eingefädelte Falle! Und du drauf? Ha?

Gudenus: Des is ka Falle, hab i gsagt.

Strache: Weilst mi legen wolltest!

Gudenus: Naa. Weil i no a größerer Trottel bin wia du.

Strache: Des is gar net möglich. Des kannst deiner Großmutter derzählen.

Gudenus: Jetzt kennst mi scho so lang. Du weißt do, was i für a Depp bin!

Strache: Gib’s endlich zua! Der Feind hat di kauft! Was hast kriagt, ha? A Finca? A Datscha? An Dacia?

Gudenus: Jetzt kumm ma net mit irgendwelche absurden Verschwörungstheorien.

Strache: I kumm da seit 20 Jahr mit Verschwörungstheorien. Bis jetzt hast jede glaubt.

Gudenus: Geh bitte! Was hätt i denn davon? I bin a Witzfigur auf ewig.

Strache: Des warast so a gwesen.

Gudenus: Jetzt bist oba richtig schiach.

Strache: Des hat die Philippa a gsagt, wie’s mi in dem Leiberl gsehen hat. Und i fürcht, bis jetzt hat’s ihr Meinung net revidiert.

Gudenus: Es tuat ma furchtbar leid. Immer no! Oba i will’s wieder guatmachen.

Strache: Des kannst nie mehr wieder guatmachen.

Gudenus: Sag des net. I hab da Mittel und Wege!

Strache: Wenn’s ka Zeitmaschin is, dann vergiss es.

Gudenus: Und wenn i dir sag, dass i mit an nigerianischen Prinzen in Mail-Kontakt bin? Kohle ohne Ende, sag i dir! Damit kauf ma net die „Krone“ – damit kauf ma glei den ORF!

Strache: Okay. Du bist ja wirklich ein unglaublicher Vollkoffer!

Gudenus: Na endlich! Samma jetzt wieder guat?